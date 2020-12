Peine. Erster Kreisrat Henning Heiß begrüßte mit Galina Stolz und Miklas Teichert zwei neue Auszubildende in der Peiner Kreisverwaltung.

Auszubildende zum Hygienekontrolleur in Peine begrüßt

Mit Galina Stolz und Miklas Teichert konnte Erster Kreisrat Henning Heiß zwei neue Auszubildende zum Hygienekontrolleur und zur Hygienekontrolleurin in der Peiner Kreisverwaltung begrüßen.

Miklas Teichert hat die Ausbildung am 1. Dezember begonnen, Galina Stolz wird aufgrund ihrer bereits absolvierten Ausbildung zur Arzthelferin verkürzen und am 1. Juli 2021 starten. Bis dahin ist sie weiter zur Unterstützung im Rahmen der Corona-Pandemie im Gesundheitsamt tätig. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landkreises Peine hervor.

Es sind mehrere Praktika im Gesundheitswesen vorgesehen

Die Ausbildung dauert drei Jahre. Der theoretische Teil findet an der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen (voraussichtlich in Berlin) statt und ist aufgegliedert in vier Module, die über das zweite und dritte Ausbildungsjahr verteilt sind.

Der praktische Teil wird überwiegend im Gesundheitsamt absolviert. Daneben sind noch diverse Praktika in anderen Institutionen des Gesundheitswesens vorgesehen.

Das sind die Aufgaben

Hygienekontrolleure und Hygienekontrolleurinnen übernehmen Kontroll- und Beratungsaufgaben im Öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere in den Bereichen Infektionsschutz und Seuchenabwehr (zum Beispiel Infektionsschutz und –prävention, Ermittlung und Überwachung der Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen, Ausbruchsmanagement, aber auch Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen und Überwachung der Hygiene des Schwimm- und Badewesens einschließlich medizinischer Bäder und Saunen …), Umwelthygiene sowie Hygiene in Krankenhäusern und anderen Gemeinschaftseinrichtungen.

