Broistedts Pfarrer gibt Tipps für ein entspanntes Weihnachtsfest

Fischstäbchen mit Kartoffelbrei sind blutdrucksenkend. Diese, leicht abgewandelte Botschaft, verbreitete Broistedts ev. Pfarrer Claus-Dieter Sonnenberg schon in seiner Publikation „Kirche im Dorf“ vor dem Weihnachtsfest im vergangenem Jahr. Auch für das diesjährige Fest, unter Corona-Bedingungen, hat er wieder ein paar Tipps für entspanntere Weihnachtsfeiertage parat.

Das mit den Fischstäbchen hat folgenden Hintergrund: Warum das Weihnachtsessen aufmotzen und unnötig kompliziert in Zubereitung und Verzehr machen - wenn es die Kinder doch nicht mögen. Also lautete der Tipp aus 2019 quasi: Kochen Sie, was die Kinder an Weihnachten essen wollen, dann haben Sie ihre Ruhe - egal, wie profan der Essenwunsch angesichts der feierlichen Tage erscheinen mag.

Immaterielle Wünsche äußern

In der aktuellen Dezember-Ausgabe von „Kirche im Dorf“ rät Pfarrer Sonnenberg nun unter anderem dies:

Gegen den Geschenke-Kaufstress: „Es geht ums beschenkt werden“, betont Claus-Dieter Sonnenberg den eigentlichen Grund des Weihnachtsfestes - und zwar weil „Gott Mensch wird und uns mit seiner Gegenwart beschenkt“. Also möge man nicht nur an das Verschenken (und stressige Besorgen) denken, sondern es auch annehmen, beschenkt zu werden. Das muss man können! Denn: „Nur wenn Sie mit echter Freude die Ihnen zugedachten Geschenke annehmen können, hat das Schenken der anderen einen Sinn.“ Also eigene Wünsche vor!

Hier sind die Tipps aus dem vergangenen Jahr: „Heute sind wir mal besinnlich!“

Und auch „immaterielle Wünsche“ sollten legitim geäußert werden. Als Beispiel nennt Claus-Dieter Sonnenberg die unausbleibliche Weihnachtsgeschichte, die bei Tisch jedes Jahr unausbleiblich zu einem Streit führt. Also formuliert er den Wunsch an seine Weihnachtsgäste: „Am meisten würde ich mich an Weihnachten darüber freuen, wenn wir die ‚Testamentsgeschichte‘ ruhen lassen können.“ Also eine No-Go- oder Darüber-reden-wir-später-in-Ruhe-Liste mit den Klassikern der garantierten Stimmungskiller an der Weihnachtstafel.

Geschenke an Arbeitskollegen

Gegen den Weihnachtspost-Rush: Nicht jede offensichtliche Weihnachtspost gleich aufreißen, rät der Pfarrer. Eher in einer schönen Box sammeln, unter dem Baum platzieren und dann in Ruhe lesen. Denn die guten Wünsche und Gedanken anderer seien oft die kostbarsten Geschenke.

Geschenke-Knigge: Wichtiger als das Geschenkpapier seien die richtigen Worte, so der Pfarrer. „Nutzen Sie den Anlass, um den Empfänger zugleich mit ihrer Wertschätzung zu beschenken!“ Sogar an zu beschenkende Kollegen und Kolleginnen denkt Claus-Dieter Sonnenberg. „Herzlichen Dank für Ihre Gelassenheit in diesem Jahr!“, sei unter Umständen angebracht bei der Übergabe eines Geschenks im Büro. Na, da freut sich doch bestimmt auch ein Chef, wenn er mal so etwas zu hören bekommt.

Ein Wort des Dankes

Auch Geld-Geschenke dürften guten Gewissens angenommen werden. Beim Bedanken, für die Großzügigkeit, sollte gesagt werden, wofür das Geld verwendet werden wird, rät der Pfarrer. Und wenn die Schenkenden mal daneben liegen? Dies sei bei den Empfängern womöglich an einem falschen Lächeln oder später an der konsequenten Nichtverwendung des Geschenks zu erkennen. Wirklich bitter sei für die Schenkenden nur der Verzicht auf ein Wort des Dankes, so Claus-Dieter Sonnenberg mit Verweis auf die Forschungen der amerikanischen Professorin Catherine Roster.

Ein Gedicht zum Abschluss:

Nach dem Motto „Was gut ist, darf geklaut werden!“ bedient sich auch ein Mann Gottes mal der Worte des Dichters, in diesem Fall vom unnachahmlichen Joachim Ringelnatz, dessen Gedicht wie folgt geht: Schenke herzlich und frei. Schenke dabei, was in dir wohnt an Meinung, Geschmack und Humor, so dass die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist, ohne List. Sei eingedenk, dass dein Geschenk du selber bist.