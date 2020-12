Fußweg in Broistedt auch nach Sanierung in schlechtem Zustand

Die Fußwegverbindung zwischen Ostlandstraße und Kuhlenkamp in Broistedt wurde überarbeitet, allerdings „mangelhaft“. Dennoch bleibt der Weg nun in diesem Zustand.

Die von der Ostlandstraße zum Kuhlenkamp in Broistedt ansteigende Fußwegverbindung war bisher nicht leicht zu nehmen. Das galt besonders für Bürger und Bürgerinnen, die dort mit einem Kinderwagen oder Rollator unterwegs waren. Die Deckschicht war schlecht, sie hatte Risse und Löcher, dazu gab es ein seitliches Gefälle. Deswegen sollte der Weg, nach einer Anregung aus dem Ortsrat, saniert werden. Das geschah dann auch.

Doch wer den Weg sich aktuell anschaut, erkennt nicht wirklich, dass das Problem beseitigt wurde. Zwar bekam der Weg durch eine von der Gemeinde Lengede beauftragte Firma eine neue Deckschicht. Aber auch die ist weiter uneben an diversen Stellen und zudem sehr grobkörnig geworden. Nimmt die Gemeindeverwaltung so eine Arbeit ab, was hat sie dafür bezahlt, wird es Nacharbeiten geben? Wir fragten deswegen bei der Gemeinde Lengede nach.

Die Fußwegverbindung zwischen Ostlandstraße und Kuhlenkamp in Broistedt wurde überarbeitet, allerdings „mangelhaft“. Dennoch bleibt der Weg nun in diesem Zustand. Foto: Arne Grohmann / BZV

Fachbereichsleiter Cord-Heinrich Helmke bestätigt auf Nachfrage zunächst: „Die durchgeführte Oberflächensanierung in der Fußwegverbindung zwischen Kuhlenkamp und Ostlandstraße wurde von der beauftragten Baufirma mangelhaft durchgeführt.“ Die Gemeinde Lengede habe diese ungenügende Arbeitsleistung nicht bezahlt, heißt es weiter seitens der Verwaltung. Und, wird noch noch einmal an den Fußweg rangegangen? Nein, heißt es ganz klar. Der Fußweg bleibt nun, wie er ist. Cord-Heinrich Helmke begründet: „Eine Nachbehandlung der Oberfläche würde nur eine geringe Verbesserung hervorbringen."

