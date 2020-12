Weihnachtsbotschaft aus der St.-Jakobi-Kirche in Peine per Video

Einen universitären Einstieg wählte Peines Superintendent Volker Menke für seine diesjährige Weihnachtsbotschaft. Die überbrachte er per Video aus der St.-Jakobi-Kirche in Peine.

Volker Menke verwies auf ein Experiment mit Studierenden. Denen wurde ein Blatt mit einem schwarzen Fleck darauf gezeigt. Danach sollten sie eine Beschreibung abgeben. Fast alle hätten sich auf den kleinen schwarzen Punkt fokussiert und das viele Helle drumherum nicht wahrgenommen oder beschrieben. Die Botschaft, so Menke: "Wir sind fokussiert auf das Dunkle, obwohl der helle Raum viel größer ist."

Speziell meinte er damit die aktuelle Zeit mit der gefährlichen Corona-Lage, die auch die diesjährige Weihnachtszeit so sehr beeinflusst. "Das nimmt das Denken und Fühlen vieler Menschen in Beschlag", sagte Volker Menke. Der verwies dann weiter auf die Geburt von Jesus, die der Anlass für die Weihnachtsfeierlichkeiten ist. Die habe die ganze Welt in helles Licht getaucht.

Zu Beginn hätten sich die Hirten auf dem Feld noch gefürchtet deswegen. Doch dann habe der Engel seine berühmte Botschaft verkündet: "Fürchtet Euch nicht!" Denn die Geburt von Jesus, der Grund für das Licht, das Helle, ist "eine große Freude".

"Die Welt und unsere Lebensgeschichte stehen nicht im Schatten des Todes, sondern im Licht Gottes", sagte Volker Menke in seiner Video-Weihnachtsbotschaft weiter. Er wünsche sich, wieder mehr Licht, Liebe, Leben, besonders die Lebensfreude in den Vordergrund rücken zu können, trotz der schweren Zeit wegen der Corona-Lage. Die habe aber immerhin dazu geführt - durch die Einschränkungen und Auflagen - dass vielleicht der wahre Wert des Weihnachtsfestes wieder mehr hervor komme.

Und dann hört es sich zunächst etwas gewagt an, wenn der Superintendent formuliert: "Die Welt hofft in diesen Tagen auf eine Impfung gegen Corona. Die Liebe Gottes, wenn wir sie in uns wirken lassen, ist eine Schutzimpfung gegen alles." Doch Menke führte unmittelbar weiter aus, dass der Glaube der Schutz sein kann "gegen alles, was die Lebensfreude angreift". Es ist also kein Aufruf, die Impfung gegen Corona durch den Glauben zu ersetzen - falls das jemand so verstanden haben könnte...

Mit dem Verweis auf "Jesus als Freudebringer", schloss Volker Menke seine diesjährige, rund sieben Minuten lange Video-Weihnachtsbotschaft aus der St.-Jakobi-Kirche in Peine ab.