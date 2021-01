Hans-Werner Fechner aus Bodenstedt feiert 80. Geburtstag

Nein, Werbung muss er für sich nicht machen – das stellt Hans-Werner Fechner ganz richtig fest. Denn dazu hat er sich in den vergangenen Jahrzehnten zu oft eingebracht und einiges bewegt – jeder sollte inzwischen wissen, woran er ist bei dem Mann. Doch der Bodenstedter hat nach wie vor viel zu sagen: Gespräche mit ihm sind anregend und oft genug gespickt mit verbalen Feinheiten und einem Schuss Ironie.

Am heutigen Neujahrstag feiert Hans-Werner Fechner seinen 80. Geburtstag – Corona-gerecht ohne viel Trubel. 80 Jahre – wo lässt sich da anfangen? 80 Jahre gefüllt mit Geschichten. Beginnen wir in Bergedorf, wo Fechner geboren und aufgewachsen ist. Der Großvater Hauptschuldirektor, der Vater unter anderem Lehrer – für Segelflug. Möglicherweise ein Fingerzeig, wohin Fechners Reise geht. Allerdings nicht auf direktem Weg. Denn zuerst begibt er sich Ende der 1950er-Jahre auf die Pfade der Kirche: Diakonenexamen, Wohlfahrtspflegerprüfung, kirchliche Verwaltungsprüfung – auch ein Fingerzeig.

Propsteijugenddiakon das Propsteijugendzentrum in Köchingen

Dann passiert Erstaunliches: irgendwann in den 1960er-Jahren, als Fechner ein besonderes Angebot erhält. „Ich hätte nach Brasilien auswandern können, um dort ein Seniorenheim zu leiten“, schildert er – und er scheint spitzbübisch den Aha-Effekt zu genießen. Allerdings hat Fechner schon damals in jungen Jahren gewusst, was er wollte, und selbstbewusst Forderungen gestellt. „Ich habe gesagt, ich gehe nur in den Urwald, wenn mir ein Krankenpfleger zur Seite gestellt wird“, schildert er mit Schmunzeln. Das sei ihm aber verwehrt worden – Gott sei Dank, denn sonst säße er jetzt nicht gemütlich in seinem Sessel in Bodenstedt bei einer Tasse Kaffee mit Milch.

Also ist Fechner 1969 dem Ruf der Propstei Vechelde gefolgt, hat als Propsteijugenddiakon das Propsteijugendzentrum in Köchingen (heute in Wahle) gegründet. Hat als Diakon bei (mindestens) einer Freizeit den heutigen Vechelder Bürgermeister Ralf Werner betreut. Dann folgt wieder eine nette Geschichte: 1974 ist Fechner in die CDU eingetreten – und zwar aus Verärgerung über die Förderungsrichtlinien für die Jugendarbeit der SPD-geführten Gemeinde Vechelde. „Damals hätte ich auch in die FDP gehen können“, blickt der Christdemokrat zurück und setzt hinzu: „Heute allerdings nicht mehr.“ Rumps.

Regierungsschuldirektor bis zur Pensionierung

Was folgt, ist eine kreisweit wohl einzigartige kommunalpolitische Tätigkeit: seit 1976 bis heute ununterbrochen Mitglied im Vechelder Gemeinderat, zudem seit Jahrzehnten bis heute im Peiner Kreistag – in beiden Gremien eine Zeitlang auch als CDU-Fraktionschef, zudem bis heute Vorsitzender im Kreis- Jugendhilfeausschuss. „Neun Mal“, erinnert Fechner, und ein Anflug von Stolz klingt durch: „Neun Mal hintereinander bin ich direkt – also durch meine persönlichen Stimmen – und nicht aufgrund meines Listenplatzes in den Gemeinderat gewählt worden.“ Ein Ausdruck von Wertschätzung durch die Wähler.

Bildung (Schulen/Kindertagesstätten) und Jugendhilfe – also der Wunsch, Kindern bessere Lebenschancen zu ermöglichen: Das ist zum Markenkern der kommunalpolitischen Arbeit des Sozialpolitikers Fechner geworden, der zudem ausgebildeter Grund- und Hauptschullehrer sowie Diplomsozialpädagoge ist. An der Vechelder Hauptschule hat er Pia Dittmann-Saxel unterrichtet – inzwischen seit Jahren die Vechelder Pröpstin. Für Fechner, der zuletzt bis zur Pensionierung als Regierungsschuldirektor gearbeitet hat, der beste Beweis, dass die Hauptschule eine gute Schulform ist – daher setzt er sich so nachdrücklich für deren Erhalt ein.

„Großartiges ehrenamtliches Engagement“

Ein leidenschaftlicher Diskutierer, der der gerne seine Meinung kundtut, aber auch bereit ist, sich von anderen überzeugen zu lassen: Das gehört zu Fechners Eigenschaften, der sich nicht zu schade ist, auch Mitstreiter anderer Couleur ausdrücklich zu loben – etwa die Sozialdemokraten Siegfried Konrad (Ex-Kreistagsmitglied) oder den Ex-Kreis-Sozialrat Detlef Buhmann. Als seine Vorbilder nennt der Bodenstedter: den Mediziner und Organisten Albert Schweitzer, den SPD-Politiker Erhard Eppler und den früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker (CDU). Andere zu überzeugen und für seine Anliegen zu gewinnen – das ist eine weitere Eigenschaft Fechners: So ist es ihm auch -- etwas überraschend – gelungen, von der Fraktion zum Chef der Kreistagsfraktion gewählt zu werden. Ein Höhepunkt seiner kommunalpolitischen Laufbahn.

Übertroffen durch das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (Bundesverdienstkreuz), das der Christdemokrat im Juli 2018 erhalten hat. Und da ist er wieder – ein typischer Fechner: „Drei Sozialdemokraten haben mir den Orden verliehen – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Ministerpräsident Stefan Weil und Landrat Franz Einhaus. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt.“ Ach, was Böses: Einhaus hat bei der Übergabe Fechners „großartiges ehrenamtliches Engagement“ gewürdigt und betont: „Sie sind Vorbild in Sachen Menschlichkeit und Miteinander.“

Mahnende Worte an Vechelde

Hans-Werner Fechners Hang zur Ironie, zur Selbstironie wird auch deutlich in seinen fünf Heftchen, die der verheiratete Familienvater zu den Themen Kommunalpolitik, Älterwerden, Denkmalschutz, Schule und Kindertagesstätten herausgegeben hat. Ironisch, nicht beleidigend, allerdings durchaus Stachel setzend: So spießt Fechner darin Dinge auf, die es – ganz Pädagoge – zu verbessern gilt.

Beim Blick voraus richtet Fechner mahnende Worte an seine Heimatgemeinde Vechelde: „Sie sollte sich nicht nur dadurch auszeichnen, dass sie aufgrund der Grundstücksverkäufe finanziell gut da steht, sondern auch dadurch, dass sie sich weiterentwickelt.“ Und zur Kommunalwahl 2021 sagt er: „Dann sind es 45 Jahre im Gemeinderat und 20 Jahre im Kreis-Jugendhilfeausschuss – was soll dann noch kommen?“ Das klingt nach Abschied aus der Kommunalpolitik. Doch auch ohne diese ehrenamtliche Tätigkeit werden sie gerne auf seine Worte hören.