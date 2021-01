Klinikum Peine besetzt leitende Posten neu - Vier neue Chefärzte

Nach der Besetzung einer Reihe von Spitzenpositionen startet das Klinikum Peine mit deutlicher „Verstärkung“ in das neue Jahr. Darüber hinaus meldet das Krankenhaus die Verpflichtung von mehreren medizinischen Spezialisten, die ihren Dienst in Peine im Verlauf des Jahres antreten werden. Das Klinikum spricht von einer „Verfestigung der Personaldecke“.

Erst im Oktober vorigen Jahres hatte der Landkreis Peine gemeinsam mit der Stadt und mit der finanziellen Unterstützung aller kreisangehörigen Gemeinden das Klinikum aus dem Insolvenzverfahren heraus zurückerworben. Die erfolgreiche Rekommunalisierung gilt deutschlandweit als bisher einmaliger Vorgang, als eine Ausnahme im Krankenhauswesen. 2003, als die Privatisierung von Krankenhäusern „in Mode“ war, hatte der Landkreis Peine sein Kreiskrankenhaus mit damals mehr als 400 Planbetten nach Celle an die Stiftung des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) verkauft.

Aktuell verfügt das Peiner Krankenhaus über rund 275 Betten. Hinter dem Rückkaufpreis von 1 symbolischen Euro steckt ein rund 30 Millionen Euro schweres Investitionspaket für die nächsten Jahre – nach Ansicht von Peines Landrat Franz Einhaus gut investiertes Steuergeld: „Eine gute Gesundheitsversorgung ist ein wichtiger Standortfaktor.“ Angesichts der Konkurrenz der benachbarten Oberzentren Braunschweig und Hannover sehen es die Akteure in den Peiner Verwaltungen und in der Politik als eine zentrale Aufgabe an, „die Attraktivität unseres Landkreises auszubauen“.

Der neue Geschäftsführer Wolfgang Jitschin ist überzeugt, „dass es die kommunalen Krankenhäuser sind, die das Rückgrat der medizinischen Versorgung bilden“. Unter seiner Regie soll sich das Peiner Klinikum im Dreieck Hannover-Braunschweig-Hildesheim mit großen medizinischen Maximalversorgern als Grund- und Regelversorger behaupten. „Kein leichtes Unterfangen – aber reich an Chancen“, sagt Jitschin. Zu diesen Chancen zählt er auch die nun bereits erfolgt und die anstehende Neu- und Nachbesetzung von Spitzenpositionen.

Der neue Verwaltungsdirektor im Klinikum Peine: Hasan Akgün

Als neuer Verwaltungsdirektor des Klinikums Peine ist von sofort an Hasan Akgün im Dienst. Wie Sprecherin Sara Weil-Pütsch dazu mitteilt, kommt Akgün aus Gießen/Mittelhessen mit derzeitigem Wohnort in Dresden, wo auch seine Frau und Tochter leben. Der 37-Jährige hat den Angaben zufolge an der Hochschule Gießen Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen studiert. In den vergangenen zwölf Jahren - davon die letzten acht in Führungspositionen - war er in verschiedenen Kliniken mit unterschiedlichen Trägerschaften tätig, zuletzt in Sachsen im Fachkrankenhaus Coswig als Kaufmännischer Leiter. Ende 2020 hat er sein berufsbegleitendes Studium im Medizinrecht abgeschlossen und seine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse um juristische Fragestellungen im Gesundheitswesen erweitert.

Der neue Pflegedirektor im Klinikum Peine: Florian Hinz

Ebenfalls von sofort an als Pflegedirektor im Dienst ist Florian Hinz. Der 48-jährige Burgdorfer war bereits in der Stabsstelle Pflegedirektion und im Pflegecontrolling am Städtischen Klinikum Braunschweig tätig, bevor er zuletzt als stellvertretender Akademie-Leiter im Fachbereich Pflege für die Weiterbildung von Fachkräften, für die Leitung in der Pflege und als Praxisanleiter an der Diakovere-Akademie Hannover zuständig war.

Der gelernte Krankenpfleger hat 2016 sein berufsbegleitendes Studium Angewandte Gesundheitswissenschaften erfolgreich mit dem Zertifikat Gesundheitsmanager abgeschlossen und anschließend im Fernstudium den Abschluss Master of Arts im Fach Management von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen erworben.

Diplom-Ingenieur Mohsen Khosravi leitet die Bauabteilung Für den 1. April 2021 kündigt das Klinikum den Dienstantritt von Diplom-Ingenieur Mohsen Khosravi als Leiter der Abteilung Bau, Technik und Liegenschaften an. Der derzeit in Trier arbeitende Khosravi hat sein Diplom in der Fachrichtung Architektur mit dem Studienschwerpunkt Bauwirtschaft an der Universität Kassel erworben.

Finanz-Chef Robert Schwarzer bereits seit November in Peine

Bereits Anfang November vorigen Jahres hat Robert Schwarzer seinen Dienst als Leiter der Abteilung Finanzen und Controlling aufgenommen. Nach einer Ausbildung im Öffentlichen Dienst und einem Studium der Betriebswirtschaftslehre war der zuletzt in der Veranstaltungsbranche tätige Osnabrücker auf Seiten der Krankenkasse und in verschiedenen akutstationären Krankenhäusern beschäftigt. Inzwischen sind drei weitere neue Mitarbeiterinnen an Bord, um Schwarzer bei seiner Arbeit unterstützen. Außerdem wurde zum Jahreswechsel über die Neubesetzung von vier Chefarztbereichen entschieden. Dazu stellt Geschäftsführer Jitschin überzeugt fest: „Wir freuen uns sehr, dass wir uns für äußerst kompetente und renommierte Mediziner entschieden haben.“

Vier neue Chefärzte kommen ins Klinikum Peine

In der Klinik für Unfall- und Sportchirurgie wird Privatdozent (PD) Dr. med. Sanjay Weber-Spickschen, Peine, seinen Dienst als Chefarzt am 15. Januar 2021 aufnehmen. Auch in der Klinik der Kardiologie, Pneumologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin wird es ab Februar eine Veränderung geben: PD Dr. med. Hanno Oswald wird seinen Dienst als Chefarzt zum 1.Februar antreten. Des Weiteren wird Dr. med. Maschtag Yusofi, derzeit Oberarzt in der Geriatrie, vom 1. Juli an neuer Chefarzt dieser Klinik. Zu dieser Personalentscheidung fügt Jitschin hinzu: „Wir freuen uns ganz besonders, mit dem Hannoveraner einen Mitarbeiter gefunden zu haben, der aus dem ,eigenen Haus‘ kommt und nun seine ganze Fachkompetenz in den Ausbau der geriatrischen Abteilung einbringen kann.“

Schließlich wird Dr. med. Ralph Kather am 1. Juli seinen Dienst als neuer Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie in Peine antreten. Zurzeit ist Kather in Uelzen als Chefarzt tätig ist; er wohnt in Dannenberg.

Geschäftsführer Jitschin kündigte bereits jetzt „viele weitere personelle und organisatorische Entscheidungen“ für den Jahresverlauf an.

