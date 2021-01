Edemissen – Drei Jahre Haft für falschen Handwerker

Sie boten ihre Dienste in Haus und Garten als angebliche Handwerker oder Gärtner überwiegend älteren Menschen an, um in Häuser und Wohnungen zu gelangen. Arbeiten haben sie jedoch nie verrichtet, sondern nach Geld und Schmuck gesucht. Da sind sich die Richter der 9. Strafkammer des Landgerichts Hildesheim sicher. Deshalb verurteilte die Kammer einen 42-Jährigen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren. Seine Ehefrau (39) und sein Neffe (23) kamen mit Bewährungsstrafen davon.

An Taten in Peine, Bremen, Barsinghausen und Langenhagen beteiligt

Die Kammer hält es für erwiesen, dass der 42-Jährige an Taten in Edemissen (Kreis Peine) sowie in Bremen, Barsinghausen und Langenhagen beteiligt war. In der Urteilsbegründung ist für die Vorsitzende Richterin Karin Kuhlmann unstrittig, dass der 42-Jährige in der Mittagszeit des 6. Novembers 2018, ein Dienstag, in Edemissen plötzlich vor dem Küchentisch eines Ehepaares gestanden hat. Durch die unverschlossene Haustür soll er in das Haus gelangt sein und das Ehepaar abgelenkt haben, während ein Komplize im Obergeschoss eine Kassette mit Geld und Schmuck im Wert von rund 2000 Euro stahl.

Das Ehepaar entdeckte den Diebstahl aber schnell und informierte die Polizei. So konnte ein blauer Transporter mit Nienburger Autokennzeichen von Polizeibeamten gestoppt und kontrolliert werden. Im Fahrzeug saßen der 42-Jährige, seine Ehefrau und der Neffe. Und in der Handtasche der Frau wurde die gestohlene Kassette des Ehepaares entdeckt.

Gestohlenen Schmuck in der Strumpfhose versteckt

Einem Beweisverwertungsverbot unterlag jedoch das Ergebnis einer Durchsuchung der 39-Jährigen, die ihr Verteidiger für rechtswidrig bezeichnet hatte. In ihrer Strumpfhose hatte die Frau Schmuckstücke versteckt. Wegen Beteiligung an dieser Tat wurde die vorbestrafte Frau zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf drei Jahre Bewährung verurteilt.

DNA-Spuren überführen den Angeklagten

Lediglich zwei Taten hatte der 42-Jährige am letzten Verhandlungstag gestanden. Diese und zwei weitere Taten konnten dem Mann anhand von DNA-Spuren nachgewiesen werden. Seine Fingerabdrücke wurden auf Zetteln und an einem Wasserglas gefunden.

Da er die Taten begangen haben soll, um seine Kokainkonsum zu finanzieren, wurde die Unterbringung des Mannes in eine Entzugsklinik angeordnet. Der Mann ist einschlägig vorbestraft und sitzt wegen einer anderen Verurteilung bereits seit elf Monaten in Haft.

Richterin: Würden Sie bitte das Gestikulieren lassen

Ihre Urteilsbegründung unterbrach die Vorsitzende Richterin Karin Kuhlmann, um den 23-jährigen Angeklagten zu maßregeln. „Würden sie bitte das Gestikulieren lassen“, so die Richterin zu dem 23-Jährigen. Ihr war auch aufgefallen, dass der Angeklagte anscheinend den Ernst der Lage nicht erkannt habe. „Über weite Strecken der Verhandlung schienen sie abwesend zu sein. Sie jonglierten ihre Maske lässig über die Finger und saßen im Stuhl weit nach hinten gelehnt, wie vor dem Fernseher“, sagte die Richterin zu dem Mann. Die Kammer habe ihm mit der Bewährungsstrafe von neun Monaten eine Chance geben wollen. Richterin Kuhlmann vertraue darauf, dass er keine weiteren Straftaten mehr begehe.

Ein weiterer Neffe des 42-Jährigen, ein 28-jähriger Angeklagter, wurde freigesprochen. Ihm konnte eine Beteiligung an den Taten nicht nachgewiesen werden.

Innerhalb von sieben Tagen kann nun Revision gegen dieses Urteil eingelegt werden.