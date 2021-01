Alle Kinder im Landkreis Peine sollen gerechte Chancen haben

Für alle Kinder gute Voraussetzung für ihr Aufwachsen und gerechte Chancen auf Gesundheit, Bildung und Teilhabe schaffen – das ist Ziel des Landkreises Peine. Mit dem Programm "Präventionsketten Niedersachsen: Gesund aufwachsen für alle Kinder!", das sich als Ansatz zur Prävention von Armutsfolgen versteht, sollen Angebote von der Geburt bis zum Erwachsenenalter besser aufeinander abgestimmt und miteinander verzahnt werden. Wie Katja Schröder, Pressesprecherin des der Landkreises mitteilt, hat der Landkreis eine Steuerungsgruppe gebildet, die dieses Anliegen voranbringen soll. Sie setzt sich zusammen aus Mitarbeiterinnen un Mitarbeitern verschiedener Verwaltungsbereiche. Koordiniert wird die Präventionsketten-Arbeit von Elisa Behrens und Britta Herzberg. Beide sind Mitarbeiterinnen des Jugendamtes Peine.

Die Ziele der Präventionskette

Bei einer digitalen Sitzung der Steuerungsgruppe wurden mehrere Ziele erarbeitet: Unter anderem wird für Familien mit Kindern bis zehn Jahre eine Liste mit Angeboten erstellt, Familien sollen einen einfachen Zugang zu diesen Unterstützungsangeboten haben. In die Planung der Angebote und die Gestaltung der Zugänge sollen die Familien mit einbezogen werden. Außerdem soll die Zusammenarbeit zwischen Institutionen und Fachkräften gefördert werden, um Hilfen und Angebote aufeinander abzustimmen und zu ergänzen.

"Entschieden wurde auch darüber, dass sich der Landkreis bei der Umsetzung dieser Ziele zunächst auf die Kernstadt, den Bereich des Walzwerks und die Südstadt konzentrieren wird", berichtet Katja Schröder weiter. "Denn hier sind die Unterstützungsbedarfe der Familien groß – und die Ansätze der Präventionskettenarbeit können durch die Mitarbeit der Fachkräfte vor Ort gleich praktisch umgesetzt werden."

Arbeit der Prävantionsketten am Logo zu erkennen

In Zukunft können Fachkräfte und Familien die Präventionskettenarbeit des Landkreises am neuen Logo erkennen, so die Sprecherin des Landkreises weiter. "Die Präventionskettenraupe steht für aufeinander abgestimmte Leistungen – und Kinder, die mit der passenden Unterstützung eine tolle Entwicklung durchleben." Die Koordinatorinnen der Präventionskettenarbeit sind im Jugendamt des Landkreises Peine wie folgt zu erreichen: Britta Herzberg, E-Mail b.herzberg@landkreis-peine.de und Elisa Behrens, E-Mail e.behrens@landkreis-peine.de. Die Landeskoordinierungsstelle "Präventionsketten in Niedersachsen" kann über die Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V., Fenskeweg 2, 30165 Hannover, die Rufnummer (0511) 388 11 89 – 0 oder E-Mail praeventionsketten@gesundheit-nds.de kontaktiert werden.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.praeventionsketten-nds.de