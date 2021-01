Corona: Peiner Sportvereine kämpfen - erst eine Auflösung

Corona trifft alle, auch die, die nicht daran glauben. Zu den dürften die meisten Vertreter der Sportvereine im Landkreis Peine nicht gehören. Wir sprachen mit dem Vorsitzenden des Kreissportbundes (KSB) Peine, Wilhelm Laaf, über das für viele Vereine schwere vergangene Jahr und die Aussicht auf 2021. Zwei Hinweise des KSB-Chefs: Die Gemeinden sollten mehr für ihre Vereine tun, und die Eltern müssen mit ihren Kindern schwimmen gehen.

Wie hart hat Corona die Sportvereine im Kreis Peine getroffen? Was sind die häufigsten und heftigsten Auswirkungen?

(Porträt Laaf) Wilhelm Laaf, Vorsitzender des Kreissportbundes Peine. Foto: Archiv/Barbara Jonczyk

„Die Corona-Pandemie trifft die gesamte Gesellschaft in einer Härte, wie wir es noch nicht erlebt haben. Somit sind auch die Sportvereine durch das Verbot der Sportausübung in Gruppen und der damit verbundenen Schließung der Sportanlagen betroffen. Besonders betrifft es neben den Kindern die älteren Menschen, für die Möglichkeit der Bewegungsförderung auch dem sozialen Kontakten dient. Für die am Spielbetrieb teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler schmerzt nicht zuletzt auch der Ausfall des Wettspielbetriebs.“

Gab es schon Pleiten, Schließungen, Auflösungen?

„Bisher gibt es erst einen Verein, der sich in der Auflösung befindet. Gedanken darüber hat sich der Vorstand allerdings schon vor der Corona-Krise gemacht. Ansonsten sind dem KSB keine geplanten Auflösungen bekannt. Probleme bestehen für die Vereine allerdings da, wo Einnahmen zum Beispiel aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausbleiben. Letztendlichen dienen diese Einnahmen der Förderung des ideellen Bereichs.“

Was haben die Vereine an Hilfen bekommen von Bund und Land bzw. vom KSB Peine?

„Das Land Niedersachsen hat im Jahre 2020 ein Hilfsprogramm für Vereine in Höhe von 7 Millionen Euro bereitgestellt. Die Hilfen können direkt beim LSB unter Beachtung der Richtlinien beantragt werden. Da der Betrag in 2020 nicht aufgebraucht wurde, ist der Restbetrag auf das Jahr 2021 übertragen worden. Der KSB selbst kann die Vereine über die Bezuschussung der Übungsleiter hinaus finanziell nicht unterstützen, das verbietet unsere Satzung. Allerdings erbringen sowohl der LSB als auch der KSB Beratungs- und Informationsleistungen und werden es auch weiterhin tun. Unser Sportlehrer Ralf Klemm hat Video-Clips mit Anleitung für Bewegungsübungen ins Netz gestellt. Somit versuchen auch wir die Möglichkeiten des Internets zu nutzen. Dem KSB hat es geholfen, dass die Möglichkeit des Bezugs von Kurzarbeitergeld auch auf Vereine ausgedehnt wurde.“

Was haben die Vereine selbst getan? Was sollten sie tun?

„Ich habe natürlich keinen Überblick darüber, was jeder einzelne Verein in der Zeit der Pandemie getan hat. Von einigen wenigen habe ich Äußerungen der Frustration gehört. Die überwiegende Mehrheit sagt sich allerdings ‚Kopf hoch und weiter’. Die Ehrenamtlichen lassen sich nicht so schnell unterkriegen. Sie werden ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung gerecht. Dabei ist es ihnen aber wichtig, Mitglieder davon zu überzeugen, dass sie dem Verein die Treue halten mögen. Modern aufgestellte Vereine haben aufgrund des Kontaktverbotes über E-Mail, Facebook und andere Kanäle ihre Mitglieder erreicht, sie informiert und ihnen auch Mut gemacht. Für ältere Mitglieder wurden teilweise Einkaufshilfen angeboten. Wichtig ist aber auch, dass die Vereine die Zeit nutzen und sich, soweit es noch nicht geschehen ist, mit den Möglichkeiten des Internets vertraut zu machen. Vorstandssitzungen per Video-Konferenz sollten möglich gemacht werden.“

Was bräuchten die Vereine unbedingt von wem in diesen Tagen (Regierung, KSB, Bürger)?

„Sie brauchen in erster Linie die Treue ihrer Mitglieder. Sie brauchen aber auch die tatsächliche Erkenntnis der Verwaltungen und der Politik, wie wichtig das gesamte Vereinsleben in unserer Gesellschaft ist. Für ihre wichtige Arbeit, die ja nicht nur der Förderung eines Hobbys, sondern der Bewegungs- und Gesundheitsförderung der Einwohnerinnen und Einwohner dient, brauchen sie ggf. auch finanzielle Unterstützung, wenn es notwendig wird. Seitens der Gemeinden darf nicht nur auf die Hilfe des Landes verwiesen werden.“

Wie seht es aus mit der aktuellen Mitgliederentwicklung bzw. den -zahlen, im Vergleich zu den Vorjahren?

„Der Bestand der Mitglieder in den Vereinen wird derzeit landesweit erfasst. Die Frist endet am 31.1. Danach werden wir sehen, wie sich die Zahlen verändert haben. Von einigen Vereinen habe ich gehört, dass Vereinstreue doch gelebt wird. Allerdings geben sie auch an, dass nur wenige Neueintritte von Kindern zu verzeichnen sind.“

Wo drückt der Schuh heftig?

„Sorgen machen mir insbesondere die Kinder, die in diesem Jahr das Schwimmen nicht erlernen konnten. Hier gilt mein Appell an die Eltern, dass, sobald die Schwimmbäder wieder geöffnet werden, sie mit ihren Kindern ins Bad gehen. Zudem sollten sie den natürlichen Bewegungsdrang ihrer Kinder unterstützen und mit ihnen zumindest spazieren gehen. Das dient übrigens nicht nur den Kindern.“