Gadenstedter Schulneubau – Eltern und Kinder sollen mitreden

Mit dem Grundschulneubau in Gadenstedt, der nach Meinung der Rathausverwaltung in ein paar Jahren stehen könnte, wird die jetzige Grundschule im Ort geschossen.

Der Bau einer neuen Grundschule in Gadenstedt für diese Ortschaft sowie für Adenstedt und Groß Lafferde – er ist nach hitziger Debatte beschlossene Sache im Ilseder Gemeinderat. Einher geht der dreizügige Neubau mit der Schließung der jetzigen Grundschulgebäude in , Adenstedt und Groß Lafferde. Nach Überzeugung der Grünen muss die Kommune aber für die Planung der dreizügigen Grundschule in Gadenstedt auch einen „begleitenden Ausschuss“ einrichten.

Mit „klarer Mehrheit“ hat sich der Gemeinderat nach Einschätzung der Ratsfrau Stefanie Weigand (Grüne) für den Neubau entschieden. „Diese Entscheidung war schmerzlich für viele“, räumt die Groß Ilsederin ein: „Die drei Grundschulstandorte zu erhalten und dauerhaft als unabhängige einzelne Schulen zu betreiben, wäre jedoch aus vielen Gründen völlig unrealistisch.“ Nebenbei: Im Rat gab es 20 Ja-Stimmen und 16-Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen für den Schulneubau auf einer gemeindeeigenen Fläche an der Feldstraße in Gadenstedt; er soll mitsamt Sporthalle bis zu 14,5 Millionen Euro kosten.

„Mindestens einen Schulstandort müssen wir ohnehin schließen“

Auch die Idee, einen schulischen Verbund mit drei Standorten (Gadenstedt, Adenstedt und Groß Lafferde) zu betreiben, sei sowohl für die Gemeinde als Schulträger, als auch für das schulische Personal nicht zumutbar -- das steht für Stefanie Weigand ebenfalls fest: „Alleine die Mittagsverpflegung mit drei Mensen ist nicht zu realisieren.“

Ilseder Schulschließungen – „unsere Orte werden verwaisen“

Mit der verpflichtenden Einrichtung auch von Ganztags-Grundschulen müsse die Kommune zudem in „einigen Jahren rechnen“ – „spätestens dann stünden wir wieder vor der Entscheidung, mindestens einen Standort schließen zu müssen.“ Um alle beteiligten Gruppen in die Planung der neuen Schule einzubeziehen, halten die Grünen einen „begleitenden Ausschuss“ für erforderlich: Der Ilseder Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten unterstützt diesen Antrag vier Ja-Stimmen bei zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

Auf dieser gemeindeeigenen Fläche am Feldstraße in Gadenstedt soll die neue Schule gebaut werden. Im Hintergrund die Tennisanlage, dahinter das Freibad. Foto: Harald Meyer

Wegen der Pandemie ist die Präsenzratssitzung im Dezember ausgefallen: Der Beschluss des Gemeinderats zu dem neuen Gremium steht also noch auch, nach der Fachausschussempfehlung gilt eine Zustimmung aber als sicher. Stefanie Weigand verspricht: „Sobald wir starten können, die neue Schule mit Lehrern, Eltern und Kindern zu planen, werden wir ein farbenfrohes Bild von dem künftigen Lernort entwerfen, der mit Leben gefüllt wird.“

Bürgerentscheid könnte den Neubau noch stoppen

Dem „begleitenden Ausschuss“, der sich mit den pädagogischen planerischen Aspekten des Schulneubaus in Gadenstedt befassen wird, sollen Eltern, Lehrer, pädagogische Fachkräfte, politische Vertreter und Kinder angehören: Er hat beratende Funktion, zu entscheiden hat der Gemeinderat. Stefanie Weigand: „Mit der Schule bauen wir nicht nur ein neues Gebäude, sondern wir schaffen einen Ort, an dem Kinder ganzheitlich befähigt werden sollen.“ Im „begleitenden Ausschuss“ gehe es darum, die „Bedingungen für eine gute Schule der Zukunft“ festzulegen. Diese Wünsche und Erkenntnisse seien „in den räumlichen Planungen der Schule“ zu berücksichtigen.

Ilseder Bürgerbegehren zu den Grundschulen kann starten

Allerdings: Noch ist gar nicht klar, ob es zu dem Schulneubau kommt. Denn mit einem Bürgerbegehren und anschließend einem Bürgerentscheid wollen insbesondere Bewohner aus Adenstedt und Groß Lafferde den Ratsbeschluss kippen und den Erhalt der jetzigen drei Grundschulstandorte in diesen beiden Orten und in Gadenstedt durchsetzen. Die Grünen, die sich eindeutig für den Neubau aussprechen, lehnen folgerichtig das Bürgerbegehren ab, denn: Es ignoriere – abgesehen von den „ganzen anderen Unwägbarkeiten“ beim Erhalt der drei jetzigen Schulstandorte – auch besagten Fakt, dass spätestens mit den vorgeschriebenen Ganztags-Grundschulen ohnehin mindestes ein Standort geschlossen werden müsse.