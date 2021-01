Polizei fasst Ilseder – gesucht mit vier Haftbefehlen

Peine. Der 49-Jährige ist zufällig in eine Polizeikontrolle geraten. Zeugenhinweise werden erbeten zu einem Wohnungseinbruch in Woltorf.

Gleich mehrere Haftbefehle hat die Polizei am Samstagabend bei einer Verkehrskontrolle in der Stadt Peine gegen einen 49-jährigen Mann aus Ilsede vollstreckt. Gegen 23 Uhr haben die Beamten den Autofahrer auf der Celler Straße gestoppt. Bei der Kontrolle und Überprüfung des 49-Jährigen stellten die Ordnungshüter nach eigenen Angaben fest, dass gegen den Mann vier Haftbefehle verschiedener Staatsanwaltschaften vorlagen. „Da sich der Kontrollort unweit der Sparkasse befunden hat, konnte der Mann den haftbefreienden Betrag von 964 Euro dort am Automaten abheben und seine Geldstrafe vor Ort bezahlen", heißt es im Polizeibericht vom heutigen Sonntag.

Zudem informiert die Polizei über einen Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus an der Straße „Am Schratstieg" in Woltorf. Am Sonnabend brachen zwischen 18 und 20 Uhr Unbekannte während der Abwesenheit der Bewohner in das Gebäude ein. „Die Täter gelangten durch Aufhebeln der Terrassentür in das Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen", schildert die Polizei. Die genaue Schadenshöhe sei derzeit unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.

Zwei Drogenfahrten in Lengede und Vechelde unterbunden

Darüber hinaus haben die Ordnungshüter zwei Drogenfahrten unterbunden. Am Freitag ging ihnen um 13.30 Uhr auf der Straße „Schacht-Anna-Ring“ in Lengede ein 31 Jahre alter PKW-Fahrer aus diesem Ort ins „Netz“. Bei der Kontrolle stellte die Polizei bei ihm einem Einfluss durch Betäubungsmittel fest. Es folgte eine Blutprobenentnahme, die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Bereits am Freitag vorvergangener Woche (8. Januar) hat die Polizei um 14.30 Uhr auf der Hildesheimer Straße in Vechelde einen 23 Jahre alten PKW-Fahrer aus diesem Ort kontrolliert, der „offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen“ gestanden habe, heißt es im heutigen Bericht. Der Vortest habe positiv auf einen Drogenkonsum reagiert. Auch hier veranlasste die Polizei eine Blutprobe, untersagte dem Mann die Weiterfahrt und leitete gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Beamten gehen zwei Alkoholsünder ins „Netz“

Auch zwei Alkoholsünder hat die Polizei erwischt. Zum einen am Samstagmorgen um 3.04 Uhr einen 24 Jahre alten Autofahrer auf der Peiner Straße (Bundesstraße 444) in Edemissen: Bei der Verkehrskontrolle hätten sich Hinweise auf Alkoholeinfluss ergeben, der Atemalkoholtest habe 0,9 Promille angezeigt. Zum anderem am Sonnabend um 16.40 Uhr einen 38 Jahre alten Radfahrer auf dem Fuhsering in Peine, der „mehr als deutlichen Atemalkoholgeruch“ verströmt habe. Hier hat der Atemalkoholtest laut Polizei 3,35 Promille zu Tage gebracht. In beiden Fällen haben die Polizeibeamten eine Blutprobenentnahme angeordnet und Verfahren eingeleitet: im ersten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, im zweiten ein Strafverfahren.