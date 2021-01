Hohenhamelner Bürgermeister tritt nicht wieder zur Wahl an

Nun ist die Katze aus dem Sack: Lutz Erwig, seit 2006 hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Hohenhameln, wird im September nicht mehr erneut bei der Bürgermeisterwahl antreten – dazu hat sich der 61 Jahre alte Sozialdemokrat nach monatelanger Bedenkzeit entschieden.

Dieser Rückzug entspreche „den Beratungen in meiner Familie und dem Rat meiner Ärzte“, wonach er „im Interesse meiner Gesundheit etwas kürzer treten und Belastungssituationen reduzieren“ sollte, begründet Erwig seine Entscheidung und stellt mit einem gewissen Unterton fest: „Die aktuelle Corona-Situation zeigt mir, dass es auch ganz schön sein kann, abends und am Wochenende mehr Zeit für sich und seine Familie zu haben.“ Seit 2001 gehört Erwig, der früher in einer Landesbehörde gearbeitet hat, dem Hohenhamelner Gemeinderat an, seit 2006 als hauptamtlicher Bürgermeister. „In dieser Zeit habe ich keine Rats- oder Verwaltungsausschusssitzung versäumt und habe an unzähligen Terminen abends und am Wochenende teilgenommen“, berichtet der verheiratete Familienvater nicht ohne Stolz: „Selbst im Urlaub habe ich dienstliche Termine wahrgenommen, Telefonate geführt und E-Mails beantwortet.“ Daher seien „meine Familie, Freunde und auch Hobbys viel zu kurz gekommen“.

Lutz Erwig will seine Work-Life-Balance wieder in den Griff bekommen

Die Tätigkeit als Bürgermeister der Gemeinde Hohenhameln sei eine der „abwechslungsreichsten, die ich kennengelernt habe – sie hat mir trotz des hohen Zeitaufwandes viel Spaß gemacht“. Jetzt gelte es aber für Lutz Erwig, die „Work-Life-Balance wieder in den Griff zu bekommen“ – also „meine beiden Enkelkinder häufiger zu besuchen und meiner Gesundheit mehr Aufmerksamkeit zu schenken“.

Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Hohenhameln, Ulrich Helwes, ist bereits über Erwigs Entscheidung informiert: Die Sozialdemokraten müssen sich also einen neuen Bürgermeisterkandidaten suchen.

Mit überparteilichem Blick stellt der scheidenden Verwaltungschef fest: „Ich hoffe, dass die Parteien geeignete Kandidaten für meine Nachfolge aufstellen oder im Interesse der Gemeinde sich möglicherweise auch auf eine geeignete Person verständigen, um gemeinsam etwas für Hohenhameln zu bewegen.“ Und süffisant setzt Erwig hinzu: „Eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit von Gemeinderat, Bürgermeister und Rathausverwaltung wäre dafür eine gute Grundlage.“

Lutz Erwig bleibt Verbandsvorsteher des Wasserverbands

Seine (ehrenamtliche) Tätigkeit als Verbandsvorsteher des Wasserverbands Peine nimmt Erwig weiterhin wahr – also auch nach seinem Ausscheiden als Bürgermeister am 31. Oktober: Im Dezember ist der Hohenhamelner in dieses Amt gewählt worden und ist somit Nachfolger des früheren Lengeder Bürgermeisters Hans-Hermann Baas (SPD).