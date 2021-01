Neuer Chefarzt im Klinikum ist ein "echter Peiner"

Schon sein Vater war Arzt im Peiner Klinikum, und dort hat er als Zivildienstleistender seine Frau kennengelernt: Privatdozent Dr. med. habil. Sanjay Weber-Spickschen ist seit dem 15. Januar 2021 neuer Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Sportmedizin. Das teilte Klinikumssprecherin Sarah Weil-Pütsch mit.

Der 40-jährige Weber-Spickschen ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit der Zusatzbezeichnung Sportmedizin. Er war sechs Jahre als Oberarzt an der Medizinischen Hochschule Hannover in der Unfallchirurgie (Bereichsleitung Knie und Sport) und am Sportmedizinischen Institut tätig. Dort war er als leitender Sportorthopäde am Olympiastützpunkt für die Betreuung der Kaderathleten aus diversen Sportarten verantwortlich.

Der in Peine aufgewachsene Mediziner ist zudem langjähriger Teamarzt der deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft, Mitglied im medizinischen Leitungsteam und leitender Arzt Wurf des Deutschen Leichtathletik Verbandes und seit mehr als zehn Jahren Verbandsarzt des niedersächsischen Fußballverbandes. Zusätzlich hat er als Privatdozent an der Medizinischen Hochschule Hannover einen Lehrauftrag für Unfallchirurgie mit dem Schwerpunkt Knie und Sport.

Privatdozent Dr. med. habil. Sanjay Weber-Spickschen. Foto: Sandra Meyer

Im Rahmen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit auf diesem Feld hat er mit seinem Team einen App-basierten Knietrainer entwickelt, der das Reha-Training mit einem Computerspiel verbindet (Exergame), und so Patienten zu einem selbständigen und eigenverantwortlichen Training motiviert. 2016 machte er mit dieser Innovation bei einem bundesweiten Gründungswettbewerb mit, bei dem er schließlich als Gewinner hervorging.

"Ich greife nur dann zum Skalpell, wenn eine OP die sinnvollste Option ist."

Weber-Spickschen selbst möchte am Klinikum Peine die Kniechirurgie weiter ausbauen und die Sportmedizin als festen Baustein etablieren. In den letzten Jahren hat er neben Fußballprofis und Sportlern verschiedener Nationalmannschaften auch viele Peiner Sportler behandelt und verfügt über ein gutes Netzwerk. Der Spezialist sieht aufgrund seiner Erfahrungen mit Sportverletzungen einen großen Behandlungsbedarf: "Ich hoffe, dass wir durch meine Expertise vielen Sportlern eine gute Betreuung am Klinikum Peine bieten können.“

Weber-Spickschen ist zudem in hiesigen Vereinen ein bekanntes Gesicht. Aktiv war er in den Sportarten Leichtathletik (LG Edemissen Peine), Handball (TSV Arminia Vöhrum) und Fußball (Marathon Peine; SSV Stederdorf). Heute hält er sich nach eigenen Angaben fit mit verschiedenen Sportarten, dazu zählt er Rennradfahren, Laufen, Skifahren und Fitnesstraining.

Als Chefarzt will er in Peine künftig das komplette Spektrum an Knieoperationen von arthroskopischen Eingriffen wie Kreuzband- und Meniskusoperationen über Knorpeleingriffe und Knieprothesen bis hin zu komplexen Revisions-und Wechseloperationen anbieten. Dennoch möchte er, bedingt durch seine Erfahrungen in der konservativen Therapie, "nur dann zum Skalpell greifen, wenn die konservative Therapie ausgeschöpft und eine Operation die sinnvollste Option ist".

Klinikum Peine will die operativen Angebote im Bereich Unfallchirurgie und Orthopädie erweitern

Neben dem Chefarzt werden nach Angaben des Klinikums seine vier Oberärzte die operativen Angebote im Bereich der Unfallchirurgie und Orthopädie erweitern. So sollen dann auch spezialisierte Operationen - zum Beispiel die Hüftendoprothetik oder Fuß- und Schulterchirurgie - auf hohem Niveau angeboten werden können.

Nach seinen Stationen bei international renommierten Chirurgen wie Professor Andreas Imhoff in München sowie den Professoren Philipp Lobenhoffer und Christian Krettek aus Hannover freut sich Weber-Spickschen als "echter Peiner" über seine Rückkehr in seine Heimat und dass er die Abteilung nach Dr. Wulf Dieter Schellmann und Dr. Ingo Wietoska leiten darf. Sein Wunsch: "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass sich die Mitarbeiter und Patienten mit meiner Abteilung und dem Klinikum identifizieren und Patienten regional und überregional der Kompetenz des Klinikums vertrauen."

Mit dem Peiner Krankenhaus fühlt sich Weber-Spickschen auch aus weiteren, ganz besonderen Gründen verbunden. Schon als Kind hat er nach eigener Erzählung gern seinen Vater Dr. Werner Weber ins Klinikum begleitet, welcher seinerzeit Leitender Oberarzt der Unfallchirurgie war. Später hat er in dem Haus seinen Zivildienst in der Pflege abgeleistet und dabei auch seine Frau kennen gelernt.

Klinikums-Geschäftsführer Wolfgang Jitschin bezeichnet die Verpflichtung des neuen Chefarztes und desse Expertise als "großen Zugewinn" für das Klinikum: "Wir freuen uns, mit Dr. Weber-Spickschen einen renommierten, innovativen und in der Unfallchirurgie und Sportmedizin äußerst bekannten Mediziner ins Boot geholt zu haben." Zudem werde die Entwicklung der Abteilung von einem "sehr kompetenten Team" um den Leitenden Oberarzt Kai Jörder unterstützt.

Das Klinikum soll die Attraktivität des Landkreises Peine stärken

Schon zu Jahresbeginn hatte das Klinikum, wie berichter, eine deutliche "Verstärkung" auf Spitzenpositionen gemeldet. Erst im Oktober vorigen Jahres hatte der Landkreis Peine gemeinsam mit der Stadt und mit der finanziellen Unterstützung aller kreisangehörigen Gemeinden das Klinikum aus dem Insolvenzverfahren heraus zurückerworben. Die erfolgreiche Rekommunalisierung gilt deutschlandweit als bisher einmaliger Vorgang, als eine Ausnahme im Krankenhauswesen. 2003, als die Privatisierung von Krankenhäusern „in Mode“ war, hatte der Landkreis Peine sein Kreiskrankenhaus mit damals mehr als 400 Planbetten nach Celle an die Stiftung des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) verkauft.

Aktuell verfügt das Peiner Krankenhaus über rund 275 Betten. Hinter dem Rückkaufpreis von 1 symbolischen Euro steckt ein rund 30 Millionen Euro schweres Investitionspaket für die nächsten Jahre – nach Ansicht von Peines Landrat Franz Einhaus gut investiertes Steuergeld: „Eine gute Gesundheitsversorgung ist ein wichtiger Standortfaktor.“ Angesichts der Konkurrenz der benachbarten Oberzentren Braunschweig und Hannover sehen es die Akteure in den Peiner Verwaltungen und in der Politik als eine zentrale Aufgabe an, „die Attraktivität unseres Landkreises auszubauen“.

Geschäftsführer Jitschin hatte in diesem Zusammenhang seine Überzeugung geäußert, „dass es die kommunalen Krankenhäuser sind, die das Rückgrat der medizinischen Versorgung bilden“. Unter seiner Regie soll sich das Peiner Klinikum im Dreieck Hannover-Braunschweig-Hildesheim mit großen medizinischen Maximalversorgern als Grund- und Regelversorger behaupten. „Kein leichtes Unterfangen – aber reich an Chancen“, gab sich Jitschin zuversichtlich.