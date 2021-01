Hinten die Rettungs- und die Suchbohrung (klein) auf der Gedenkstätte für das Grubenunglück von 1963 in Lengede ("Das Wunder von Lengede"); vorne die Tafel, die auch in die toten Bergleute erinnert, die nicht geborgen werden konnten und immer noch unter Tage liegen.

Unglück in China weckt Erinnerungen an das "Wunder von Lengede"

Chile, China, Lengede - wann und wo auch immer Unglücke in Bergwerken auf der Welt passieren, in Lengede weckt das stets ganz besondere Erinnerungen. Und zwar an das "Wunder von Lengede" im Jahr 1963, das auch ein großes Unglück war, weil 29 Bergleute nicht mehr gerettet werden konnten. In Chile wurden 2010 Bergmänner unter Tage eingeschlossen und erst nach vielen Tagen und Wochen gerettet. Aktuell gab es mal wieder ein Unglück in China. Nach der Explosion in einer Goldmine in Ostchina sind Arbeiter noch unter Tage eingeschlossen. Aber wie 1963 in Lengede wurden sie entdeckt. Es gab eine Suchbohrung, die chinesischen Bergleute klopften gegen das Bohrgestänge. Das wurde oben gehört. Nun geht es darum, die Rettung aus der Tiefe einzuleiten.

In Lengede waren die Sucharbeiten eigentlich abgeschlossen

Das war damals auch in Lengede das große Problem. Das eigentliche Wunder war gar nicht mal die spätere Rettung der noch lebenden Bergleute, sondern dass sie überhaupt im Berg entdeckt worden waren. Eigentlich wurden damals die Sucharbeiten aufgegeben, nachdem zuvor mit viel technischem Können eine Dreiergruppe aus der Tiefe gerettet worden war. Doch der Hartnäckigkeit einiger Lengeder Bergleute ist es zu verdanken, dass noch einmal eine Suchbohrung in die Tiefe geschickt wurde. Eigentlich an der falschen Stelle, und die Bohrung drifte auch noch ab - und traf genau den Hohlraum, in den sich 1963 die Lengeder Bergmänner gerettet hatten. Dass dieser nicht zusammenstürzte, war auch ein Wunder.

Drama in der Tiefe, um Klopfzeichen nach oben zu senden

Und in der Tiefe spielten sich dramatische Szenen ab. Als das Bohrgestänge durchbrach - in völliger Dunkelheit, die Lampen an den Helmen waren längst erloschen - fanden die Eingeschlossenen zunächst nichts, um durch Klopfen gegen das Bohrgestänge nach oben zu zeigen, dass sie da sind. Die Steine um sie herum waren schlammig und zerbrachen beim Klopfversuch. Ein Bergmann erinnerte sich daran, dass er im Stiefel ein Messer mit eisernem Schaft hatte, bekam das aber wegen der durch dauerhafte Feuchtigkeit geschwollenen Hände zunächst nicht heraus. Panik machte sich breit, weil die Eingeschlossenen damit rechnen mussten, dass das Bohrgestänge wieder nach oben gezogen wird - ohne das ein Klopfsignal aus der Tiefe gesendet werden konnte. Schließlich gelang das doch und oben wusste man: Da unten sind sie, nun müssen wir sie nach oben bekommen.

Zettel gelangten nach oben

Wie aktuell in China wurde auch damals in Lengede durch die schmale Suchbohrung zunächst der Kontakt aufgenommen. Eine Taschenlampe, Zettel, Stift und später Medikamente und spezielle Nahrung gelangten so nach unten. Die Lengeder Bergleute schrieben auf den Zettel, wer unten noch alles am Leben ist. Zu ihnen gehörte auch der jungen Elektriker Adolf Herbst, der für Reparaturarbeiten erstmals in seinem Leben in ein Bergwerk eingefahren war und mit unten eingeschlossen wurde, nachdem der eingebrochene Klärteich das Grubengebäude weitestgehend geflutet hatte.

Dauerausstellung im Lengeder Rathaus

Die Bergleute in Lengede saßen 1963 in rund 60 Meter Tiefe fest und wurden später mit der "Dahlbuschbombe" gerettet. Eine Nachbildung davon ist in der Dauerausstellung zum Lengeder Grubenunglück von 1963 (und zum Explosionsunglück 1968) im Keller des Rathauses in Lengede zu sehen. Auf dem Zettel, den die aktuell in der Tiefe eingeschlossenen chinesischen Bergleute nach oben schickten, steht: "Wir sind sehr erschöpft, brauchen dringend Magenmedizin, Schmerzmittel, Verbandsmittel, externe Entzündungshemmer, und drei Personen haben Bluthochdruck."

"Einer ist nervenkrank"

Werner Cleve, der sich mit der Lengeder AG Bergbau weiter intensiv mit dem "Wunder von Lengede" befasst, weiß, was auf dem Zettel stand, den die Lengeder Bergleute 1963 nach oben schicken konnten: "Wir sind 10 Mann, einer ist nervenkrank. Haben Hunger und Durst. Bitte schickt Zigaretten!" Letzterer Wunsch wurde nicht erfüllt, der Arzt sprach sich dagegen aus, dass die erschöpften Bergleute in dem Hohlraum, in dem Sauerstoffknappheit herrschte, zur Entspannung rauchen. Und später kam ein zweiter Zettel nach oben, aus dem hervor ging, dass unten noch elf Mann am Leben waren.

Das eigentliche "Wunder"

Die Lengeder Bergleute hatten sich in einen "Alten Mann" gerettet. Das ist ein alter Stollen, in dem nichts mehr zu holen ist, in welchem die Stützen entfernt werden, damit er nach und nach zusammenbricht. Durch dieses Bruchgestein, das noch in den weiteren Nächten einige Bergleute erschlug, kämpften sich die Eingeschlossenen weiter nach oben in den Hohlraum, in dem sie später gefunden wurden. "Man wusste gar nicht, wo die sitzen", sagt Werner Cleve. Dass die Suchbohrung diesen Hohlraum traf, sei das eigentliche Wunder von Lengede.

Als das Unglück in Lengede 1963 geschah, war Werner Cleve auf einem Polterabend einer Kollegin in Salzgitter Bad. Nachts fuhr er zurück nach Hause, war aber schon wieder um 7.30 Uhr bei der Arbeit bei Büssing in Braunschweig. Erst dort erfuhr er von seinen Kollegen, was gerade in Lengede los ist. Wie viele Lengeder dürfte auch Werner Cleve in diesen Tagen in Gedanken bei den in China unter Tage eingeschlossenen Bergleuten sein und auf deren Rettung hoffen.