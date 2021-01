Alle vier Reifen an Auto in Peine zerstochen

Böse Überraschung für einen Autofahrer in Peine: Er hatte sein Fahrzeug in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der Straße am Anger abgestellt. Als er Montagmorgen gegen 8.30 Uhr wieder losfahren wollte, musste er feststellen, dass alle vier Reifen zerstochen waren. Und damit noch nicht genug - auf der Fahrerseite wurde der Fahrzeuglack zum Teil erheblich beschädigt. Das meldete die Polizei am Dienstag.

Der Sachschaden dürfte nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Pintak mindestens 2000 Euro betragen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine in Verbindung zu setzen: (05171) 9990.

red