Diebstahl im Vechelder Rewe-Markt - Polizei fasst die Räuber

Identifziert hat die Polizei drei junge Leute, denen ein räuberischer Diebstahl am Montagabend um 18.35 Uhr im Vechelder Rewe-Markt an der Peiner Straße vorgeworfen wird. „Zeugen haben zwei Männer im Alter von 17 und 18 Jahren und eine 16 Jahre alte Frau in dem Lebensmittelmarkt beim Diebstahl von Zigarettenschachteln beobachtet", berichtet Polizeisprecher Matthias Pintak am heutigen Mittwoch.

Polizei konnte Flüchtige wohl identifizieren

Nachdem die Täter die Schachteln in den Jacken verstaut hatten, seien die Männer aus dem Geschäft geflüchtet, ohne die Ware zu bezahlen. „Die junge Frau konnte aber bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden", setzt Pintak hinzu. Bei der Flucht sei ein Angestellter des Markts zur Seite gestoßen worden. Die Ermittlungen der Polizei haben dem Sprecher zufolge allerdings auch zur Identifizierung der beiden flüchtigen Männer geführt. Der Schaden beträgt etwa 70 Euro.