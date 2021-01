Schüsse auf Vögel in Peine - Polizei ermittelt

Definitiv musste von einem Tierarzt ein Vogel "mit Blei im Körper" durch Einschläfern von seinem Leid erlöst werden. Er hatte zudem eine "zerfetzte Schulter". Immer wieder finden Anwohner rund um den Ottmachauer Weg in der Peiner Südstadt tote Vögel mit "Wunden und kleinen Löchern" im Körper. Die Polizei hofft nun auf Hinweise, um einen potenziellen Schützen in der Gegend ausfindig machen zu können.

Unsere Zeitung hatte bereits über die Vorfälle, die schon im Oktober begannen, berichtet. Die Polizei teilte am Donnerstag nun offiziell mit: "Nach Aussagen von Zeugen wurde bereits am 31.12.2020 ein verletzter Rabe in eine Pflegestelle gebracht. Zum Zwecke der Begutachtung des Tieres verbrachten die Mitarbeiter den verletzten Vogel zu einem Tierarzt. Dieser habe festgestellt, dass das Tier mit einem derzeit unbekannten Projektil offensichtlich angeschossen wurde. Der Rabe habe schwere Verletzungen am Schultergelenk erlitten und musste daher von seinem Leiden erlöst werden."

Mehrere Tiere möglicherweise auf diese Art verletzt

Die Polizei habe daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes nach dem Tiergesundheitsgesetz eingeleitet. Weiter heißt es in der Mitteilung: "Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen nicht ausschließen, dass in der Vergangenheit bereits mehrere Tiere im Bereich des Ottmachauer Weges oder im angrenzenden Nahbereich auf diese Art verletzt wurden."

Die Polizei ist bei ihren Ermittlungen auf Zeugenhinweise angewiesen. Insbesondere fragt die Polizei, ob es am 31.12.2020 oder auch bereits davor zu Feststellungen kam. "Eventuell haben Zeugen Geräusche gehört, die auf einen möglichen Schuss schließen lassen", so die Polizei. Zeugen und Zeuginnen sollen sich telefonisch unter (05171) 9990 zu melden.

arg