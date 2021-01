Vechelder CDU setzt auf Tobias Gruenert

Das Geheimnis ist gelüftet: Mit Tobias Gruenert (32) als Kandidaten soll der Vechelder CDU-Gemeindeverband im September in die Bürgermeisterwahl gehen – das hat der Verbandsvorstand am Freitag in einer Videokonferenz verkündet. Gruenert ist von Beruf Polizeibeamter und wohnt in Vechelade, er ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von einem und fünf Jahren. Dem Vechelder Gemeinderat und dem Ortsrat Vechelde/Vechelade gehört er nicht an. Diesen Kandidatenvorschlag des Gemeindeverbandsvorstands müssen die Mitglieder noch in einer Versammlung bestätigen.

Für die SPD tritt Olaf Marotz an

Beim Urnengang am 12. September tritt Gruenert zumindest gegen Olaf Marotz (51) an: Der Rechtsanwalt aus Vechelde ist der Bürgermeisterkandidat der SPD. Weitere Bewerber um das höchste Amt in der Gemeinde Vechelde sind (vorerst) nicht bekannt. Der bisherige Bürgermeister Ralf Werner (SPD) stellt sich nach dann sieben Jahren in dieser Position aus Altersgründen nicht erneut zur Wahl.

