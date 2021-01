Gymnasium Groß Ilsede – Malte Holthusen ersetzt Elke Heinzel

Für das Gymnasium Groß Ilsede (GGI) ist es gleich ein doppelter Start: Nach 17 Jahren geht die Schulleiterin Elke Heinzel Ende Januar in den Ruhestand, gleiches gilt für ihre Stellvertreterin Angela Heßke. Ihre Nachfolger: Malte Holthusen wird am 1. Februar Schulleiter, Arne Borstelmann steigt zeitgleich als sein Vertreter ein. Kurios: Beide sind zurzeit Lehrer am Gymnasium Burgdorf (Region Hannover).

Das Einstiegsgespräch mit Elke Heinzel 2004 in ihrem Direktorenbüro, das Abschlussgespräch nun Corona-bedingt mit Maske und Abstand in der Aula: Damals, vor 17 Jahren, ist Elke Heinzel kreisweit die erste Frau im „Chefsessel“ eines Gymnasiums gewesen – das hat sich geändert. 17 Jahre – „ich habe das Gefühl, dass die Zeit schnell vergangen ist“, stellt die Schulleiterin mit Erstaunen fest. Dieses Gefühl hängt auch damit zusammen, dass „mein Beruf nie langweilig ist“, ergänzt Elke Heinzel und zählt Landesthemen in ihrer Amtszeit auf: Auflösung der Orientierungsstufe, Einführung der Ganztagsschule und der „Eigenverantwortlichen Schule“, dann vom Abitur nach neun Jahren Gymnasium (G9) zu G8 und wieder zurück zu G9. Was andere kritisieren, nennt die 63-Jährige mit einem Schmunzeln ein „schulreformfreudiges Niedersachsen“.

Elke Heinzel: Ich habe Spaß an der Arbeit mit jungen Menschen

Doch das Entscheidende ist und bleibt all die Zeit der Satz, den sie schon 2004 zum Einstand in Ilsede gesagt hat: „Ich habe Spaß an der Arbeit mit jungen Menschen“, unterstreicht die Lehrerin, die Deutsch und Englisch unterrichtet. Insofern empfinde sie ihren Beruf als „großes Glück -- ich bin dankbar dafür“. Von einschneidenden und nachdrücklichen Erfahrungen spricht sie mit Blick auf das Flüchtlingsjahr 2015 und die Folgezeit: Denn auch auf das Groß Ilseder Gymnasium kamen Flüchtlingskinder. „Kinder, die unsere Sprache nicht verstehen konnten, Kinder, die bei ihrer Flucht Traumatisches erlebt haben“, ist Elke Heinzel nach wie vor gerührt. Irgendwie hätten sie sich aber doch verständigen können – mit Händen und Füßen, mit Hilfe von Menschen, die als Dolmetscher einsprangen.

In eigenen Sprachlernklassen haben Flüchtlingskinder dann Deutsch gelernt, Elke Heinzel lobt das Engagement aller Beteiligten, spricht bei der schulischen Laufbahn dieser Mädchen und Jungen von Erfolgen und Misserfolgen. Ein Flüchtlingskind besuche derzeit die zwölfte Klasse, ein Mädchen aus China (kein Flüchtlingskind) gehe in die 13. Klasse und mache ihr Abitur: die „Highlights“, freut sich die Direktorin. Aber es gibt auch den „schrecklichen Moment“, als „eine Schülerin von uns zurück in ihre Heimat muss, abgeschoben wird – wir sind überzeugt: Sie hätte das Abitur geschafft, sie hätte sich hier bei uns in Deutschland eine gute Zukunft aufgebaut“.

„Präsenzunterricht ist durch nichts zu ersetzen“

Dann kommt in ihrem letzten Berufsjahr etwas Unfassbares wie „Corona“: Plötzlich gibt es die Szenarien A, B und C – es gibt Präsenzunterricht und Distanzunterricht (Home-Schooling), alle reden vom digitalen Lernen. „Wir waren uns im Gymnasium schnell einig: Wir dürfen uns der digitalen Welt nicht verschließen – unsere Schüler brauchen das, sie leben in ihr“, unterstreicht Elke Heinzel. So seien die Siebtklässler des Gymnasiums zum „I-Pad-Jahrgang“ geworden: Jeder im siebten Jahrgang bekommt ein solches Gerät und behalte es während seiner Schulzeit, so dass irgendwann alle Mädchen und Jungen ab Klasse sieben ausgestattet sein werden. „Für die Jahrgänge fünf und sechs halten wir das I-Pad noch für zu früh: Sie sind gerade angekommen in unserer für sie neuen Schule, bekommen die zweite Fremdsprache“, begründet Elke Heinzel.

Was lernen Schulen aus der Pandemie? Zum einen bestätigt die Direktorin die landläufige Überzeugung, dass „Präsenzunterricht durch nichts zu ersetzen ist – schon allein wegen der sozialen Kontakte für die Schüler“. Das gelte auch für die Gespräche der Lehrer mit den Eltern – „manchmal ist es besser, sich von Angesicht zu Angesicht zu unterhalten“. Allerdings habe auch Home-Schooling in Nicht-Corona-Zeiten durchaus Vorteile – „beispielsweise, wenn ein Kind aufgrund einer Verletzung zu Hause bleiben muss, aber von dort trotzdem digital am Unterricht teilnehmen kann“. Zum anderen habe sich gerade in der Pandemie herausgestellt, wie „wichtig es ist, kleine Klassen zu haben“. Auf die Frage, wie sie die Corona-Politik in Deutschland/Niedersachsen bewerte, überlegt Elke Heinzel lange, dann sagt sie schließlich: „Ich maße mir nicht an, das zu beantworten.“ Dies sei ein Thema wie „Fußball – alle wissen es besser“.

Malte Holtusen ist derzeit kommissarischer Schulleiter

Malte Holthusen. Foto: Privat

In Zukunft möchte Elke Heinzel, die mit dem früheren Motorradpfarrer Reinhard Arnold verheiratet ist und im Kreis Peine wohnt, gerne verreisen, die „Bücher lesen, die noch ungelesen in meinem Regal stehen“, mehr Zeit für die Familie haben und sich möglicherweise auch ehrenamtlich engagieren. Inzwischen, setzt sie hinzu, „fahren wir allerdings nicht mehr Motorrad, sondern Caprio“.

Der künftige Groß Ilseder Schulleiter Malte Holthusen ist seit 2015 stellvertretender Leiter des Gymnasiums Burgdorf, seit Sommer kommissarischer Schulleiter. Der 46-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Peine. Sein künftiger Vertreter in Ilsede, Arne Borstelmann, ist momentan Lehrer ebenfalls im Gymnasium Burgdorf und wohnt in Hannover.