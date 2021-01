Tobias Grünert will in Vechelde für „frischen Wind“ sorgen

Die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Vechelde im September – sie wird eine besondere, so viel steht jetzt schon fest: Erstmals seit dem Urnengang 1998 – seinerzeit Hans-Werner Fechner aus Bodenstedt – stellt die CDU nun mit Tobias Grünert wieder einen Kandidaten, der in der Ostkreisgemeinde wohnt. Und erstmals treten – Stand heute – zwei Bewerber um das höchste Gemeindeamt ohne Berufserfahrung in einer Rathausverwaltung an. Denn der Vechelader Grünert ist Polizeibeamte, der SPD-Kandidat Olaf Marotz aus Vechelde ist Rechtsanwalt.

Eine Premiere anderer Art hat der Vechelder CDU-Gemeindeverband parat: Zum ersten Mal hat der CDU-Vorstand seinen Kandidatenvorschlag – Grünert – Corona-bedingt in einer Videokonferenz vorgestellt, die für die gesamte Bevölkerung zugänglich war. Eine Videokonferenz, in der markige Worte nicht gefehlt haben und die für das stehen soll, was die Christdemokraten vorhaben. Vechelde brauche eine „Gemeindeverwaltung mit Bürgernähe und Transparenz“ und kein Rathaus, das „sich im Elfenbeinturm vor den Menschen versteckt“, richtet Enrico Jahn als CDU-Verbandschef seinen Blick voraus.

Grünert: Ich verweise nicht auf Zuständigkeiten

Sachverstand und Verwaltungserfahrung: Dafür steht – nach eigener Überzeugung – der CDU-Kandidat Tobias Grünert. Denn trotz seiner erst 32 Jahren kann der verheiratete Vater von zwei kleinen Kindern bereits auf erstaunliche berufliche Stationen verweisen – unter anderem das Innenministerium, das Landeskriminalamt und derzeit die Polizeidirektion Braunschweig. Er selbst sieht sich als „frischen Wind“; er stehe dafür, „neue Ideen zu denken“, und dafür, auf die Vorstellungen seiner Mitmenschen einzugehen und sie nicht abzutun. Wenn es um Problemlösungen gehe, „verweise ich als Bürgermeister nicht auf die Zuständigkeiten von Land oder Landkreis, sondern packe das an“.

Tritt für die SPD an: Olaf Marotz. Foto: Archiv

Er – Grünert – sei ein „Mensch aus der Praxis“, ein „pragmatischer Entscheider“, der die „Überregulierung“ in Deutschland beklagt. Auch wenn der Christdemokrat die Namen nicht erwähnt, ist klar, was er sagen will: Grünerts Führungsstil unterscheide sich von dem des amtierenden Bürgermeisters Ralf Werner (SPD), und für „neue Ideen“ könne er sehr viel besser sorgen als Olaf Marotz, der schon seit Jahren in der Vechelder Kommunalpolitik dabei ist.

Genau das ist aber auch der Unterschied: In der Videokonferenz, in der vieles einen abgelesenen Eindruck zu machen schien, haben die Christdemokraten einen wirklichen Überraschungskandidaten präsentiert. In der Tat gehört Grünert bislang keinem kommunalpolitischen Gremium an – weder dem Ortsrat Vechelde/Vechelade, noch dem Vechelder Gemeinderat, noch dem Peiner Kreistag. Nur den Vorsitz im CDU-Ortsverband Vechelde/Vechelade hat er inne: Bei der Kommunalwahl im September tritt er auch für den Ortsrat und Gemeinderat an, ginge der Bürgermeisterposten an ihn, müsste er auf diese Mandate aber verzichten.

Grünert verlangt Kindertagesstätten-Qualitätskonzept

Wofür steht Tobias Grünert? Der CDU-Mann, der lobende Worte über den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama findet, nennt drei Punkte: Als Erstes nimmt er die Forderung der Bürgerinitiative und der CDU-Gemeinderatsfraktion auf und verlangt die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge für den Ausbau von Gemeindestraßen. Er habe den Vechelder Gemeindehaushalt für dieses Jahr – „276 Seiten“ – gründlich durchgearbeitet und sei zur Überzeugung gekommen, dass die Gemeinde diese Einnahmeausfälle ohne eine Grundsteuererhöhung auffangen könne, sagt er auf Nachfrage. Gleichwohl sei es nötig, diese Mindereinnahmen noch genau zu berechnen, um eine abschließende Bewertung vornehmen zu können. Die SPD mit ihrem Kandidaten Olaf Marotz lehnt den Verzicht auf diese Beiträge aus Kostengründen hingegen ab.

Als Zweites verlangt Grünert ein Kindertagesstätten-Qualitätskonzept in der Gemeinde und Investitionen in die Bildung. Zwar freue er sich als Vater zweier Kinder über die „Vielzahl von Betreuungsplätzen in der Gemeinde“ sowie über die engagierten Erzieherinnen und Erzieher. Allerdings gebe es noch eine „Menge Baustellen“ – um sie zu beseitigen, schlägt Grünert einen „Runden-Tisch vor, an dem Vertreter der Erzieherbelegschaft, der KiTa-Leitungen, der Elternvertreter und des Rathauses teilnehmen, um in einem Ideenworkshop ein Qualitäts- und Betreuungskonzept für die Kindertagesstätten der Gemeinde zu erarbeiten und die Investitionen spürbar zu erhöhen“.

CDU-Kandidat will „Alt und Neu zusammenführen“

Als Drittes hält Grünert ein „Zukunftskonzept für die Gemeinde Vechelde“ für erforderlich, denn es brauche für die Entwicklung der Gemeinde „Innovationen und vorausschauendes Handeln“. Zurzeit laute offenbar die politische Devise: „Wachstum und Etablieren von teuren Prestigeobjekten.“ Erforderlich sei vielmehr, die „Menschen einzubinden“, sie mitzunehmen: „Wachstum darf nicht zu schnell vollzogen werden.“ In der Videokonferenz wendet sich Grünert an die Bevölkerung mit der Bitte, ihm Ideen mitzuteilen. Der CDU-Kandidat: „Wir müssen als Gemeinde Vechelde nicht nur Vorzüge für Neubürger bieten, sondern auch die Attraktivität für unsere Altbürger bewahren.“ Es gelte, Alt und Neu zusammenzuführen und ein Wachstumstempo zu entwickeln, dem „die Infrastruktur und die Ortschaften folgen können“.

Als weitere Punkte nennt er einen Verkehrsplan, der Straßen sowie Fuß- und Radwege berücksichtige, ein effektives Grünflächenmanagement und den Umwelt-/Klimaschutz: „Es kann nicht sein, dass wir Neubaugebiete errichten, in denen nicht ein Baum auf einer Gemeindefläche steht.“

Auf der Homepage des Vechelder CDU-Gemeindeverbands gibt einen Link zur Videokonferenz mit Tobias Grünert.

Daten zu seiner Person:

Beruflicher Werdegang: 2007 Abitur am Martino-Katharineum in Braunschweig; 2007 bis 2010 Studium an der Polizeiakademie Niedersachen in Nienburg; 2010 bis 2015 Tätigkeiten in Braunschweig und Hannover (Bereitschaftspolizei, Einsatz- und Streifendienst, Stabsbereich des Polizeipräsidenten der Zentralen Polizeidirektion in Hannover); danach Landes-Innenministerium – Verfassungsschutz (Abteilungsbüro des Verfassungsschutzpräsidenten) und Landeskriminalamt Niedersachsen (stellvertretender Sachgebietsleiter für politisch motivierte Kriminalität); seit 2020 Polizeidirektion Braunschweig (Stabsbereich des Polizeipräsidenten Michael Pientka – unter anderem stellvertretender Datenschutzbeauftragter).

Hobby: Sport und Saunagänge, früher Football bei den Braunschweig Lions, zurzeit Bouldern (Klettern), Laufen, Schwimmen und Freeletics.