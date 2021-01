Peine. Die Täter sind in eine Wohnung in der Jägerstraße in Peine eingebrochen. Es entstand ein Schaden von mindestens 30.000 Euro.

Täter sind am Donnerstag zwischen 7.30 und 16.30 in eine Wohnung in der Jägerstraße in Peine eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld gestohlen.

Es entstand laut Polizei ein Schaden von mindestens 30.000 Euro. Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter in Verbindung zu setzen unter (05341) 18970.

red