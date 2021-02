Ein Holzwagen hat in einem Garten in der Straße „Zum Fuchsberg“ in Klein Ilsede am Dienstag um 18.50 Uhr Feuer gefangen.

Das Feuer wurde durch den Eigentümer und einen Anwohner gelöscht

Grund hierfür war heiße Asche, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Eigentümer und ein Anwohner konnten das Feuer löschen. Bis auf den Holzwagen ist kein Schaden entstanden.

red