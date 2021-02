Das Auto geriet in eine Verkehrskontrolle.

Peine. Das bemerkte die Polizei in einer Verkehrskontrolle. zudem trug keiner der Insassen eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Vier Personen aus vier Haushalten in einem Auto in Peine

Vier Insassen sind am Mittwoch um 17.10 Uhr in der Dieselstraße gemeinsam in einem Auto unterwegs gewesen – alle aus verschiedenen Haushalten und alle ohne Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Polizei erstelle Anzeigen

Das stellte die Polizei laut Mitteilung in einer Verkehrskontrolle fest. Die Polizei erstellte Ordnungswidrigkeitsanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz.

red