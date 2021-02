KSB macht online Sport mit Kindern

Der KreisSportBund Peine (KSB) hat ein Online-Bewegungsangebot entwickelt, das mit der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen gefördert wurde. So sollen Kinder und Erwachsene gemeinsam Zuhause in Bewegung kommen. Das berichtet der KSB in einer Pressemitteilung.

Mittels eines motivierenden Handpuppenvideos als spielerisches Bewegungsangebot, welches in sechs Stationen für zuhause entwickelt und online begleitet wurde, konnten am Sonntag, 7. Februar, und Samstag, 13 . Februar, über 250 Kinder im Vor- und Grundschulalter mit Unterstützung ihrer Eltern an der Bewegungsreise teilnehmen.

Bewegungsalternativen für Kinder

„Hierbei möchten wir uns ganz besonders bei den über 150 engagierten Eltern bedanken, die sich mit ihren Kindern an den Tagen jeweils 60 bis 90 Minuten Zeit genommen haben“, lassen sich Petra Ernst und Ralf Klemm vom KSB in der Mitteilung zitieren.

Darüber hinaus wurden Bewegungsalternativen vorgestellt und der KSB stellt allen Teilnehmenden befüllte Stoffbeutel unter dem Motto „Lernen braucht Bewegung“ bereit, die in den nächsten zwei Wochen in der Geschäftsstelle, Am Markt 2 in Peine, abgeholt werden können.

red