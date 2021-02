Ladendieb greift Zeugen in Peine mit Reizgas an

Ein Unbekannter hat am späten Dienstagnachmittag den Kassenbereich eines Supermarkts in der Woltorfer Straße passiert, ohne die Ware zu bezahlen. Anschließend verließ der Mann das Geschäft und flüchtete mit einem Fahrrad, teilt die Polizei mit. Ein Zeuge verfolgte anschließend den Täter und konnte diesen auch stellen. Daraufhin griff der Täter den Zeugen mit einem Reizstoffsprühgerät an und konnte so seine Flucht fortsetzten. Der Zeuge musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines räuberischen Diebstahls ein. Da die Polizei bislang keine weiteren Täterhinweise erlangen konnte, bittet sie Zeugen, sich unter (05171) 9990 zu melden.

red