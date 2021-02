Bislang unbekannte Täter haben in Abwesenheit der 56-jährigen Geschädigten zwischen Sonntag, 10. Januar, 14 Uhr, und Mittwoch, 17. Februar, 15 Uhr, versucht in ein Einfamilienhaus in der Kommerzienrat-Meyer-Allee in Peine einzubrechen.

Der Schaden beträgt 500 Euro

Sie scheiterten, da es ihnen laut Polizei nicht gelang, die Haustür aufzuhebeln. Dennoch entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchs ein.

red