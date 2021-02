Schwarzfahrer will Bus in Peine nicht verlassen

Ein 19-Jähriger wollte am Freitag, 19 Februar, zwischen 8.47 Uhr und 9.16 Uhr, beim Busfahren in der Werderstraße in Peine nicht für sich und sein mitgeführtes Fahrrad bezahlen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Es wurde ein Strafantrag gestellt

Der Aufforderung, den Bus zu verlassen ist dieser erst beim Eintreffen von zwei Kontrolleuren nachgekommen. Ein Strafantrag wurde gestellt.

red