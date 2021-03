Polizei hebt „Glücksspiel-Hölle“ in Peine aus

Drei Personen sitzen an einem Pokertisch. In Peine hat die Polizei eine illegale "Glücksspiel-Hölle" am Friedrich-Ebert-Platz entdeckt.

Peine. Tatort in eine ehemalige Gaststätte in der Peiner Südstadt. Polizei entdeckt ein Labyrinth von Gängen und Räumen.

Das war keine Szene aus einem amerikanischen Krimi, sondern Einsatz des Polizeikommissariats Peine am frühen Morgen des heutigen Samstag in der Peiner Südstadt: Ein Zeuge hatte der Polizei den Tipp gegeben, dass in einer ehemaligen Gaststätte am Friedrich-Ebert-Platz illegales Glücksspiel betrieben werden. Kurz vor 1 Uhr überprüften Polizisten den Hinweis – und hoben eine „Glücksspiel-Hölle“ aus.

Labyrinth aus Gängen und Räumen

Auch die Umstände des Polizeieinsatzes klingen spektakulär. Wie die Einsatzleiterin berichtete, stießen die Beamten beim Betreten des Gebäudes auf ein, so wörtlich, „Labyrinth aus Gängen und Räumen, die sich in einem renovierungsbedürftigen Zustand befinden“. Dann trafen die Polizisten auf eine Gruppe von sieben Personen, die sofort in angrenzende Räume flüchten und sich dort teils einschlossen.

Dem Bericht zufolge entdeckten die Beamten in einem Raum der ehemaligen Gaststätte zwei offenbar illegal betriebene Geldspielautomaten sowie einem Kartenspieltisch. Es gab Sitzmöglichkeiten für zehn Personen, also größer Glücksspieler-Runden. In dem Raum war demnach außerdem eine Gasheizung installiert worden, das Licht gedämpft eingestellt. Auch eine Küche war eingerichtet, unter anderem mit alkoholischen Getränken ausgestattet. Eine Toilette war ebenfalls in Betrieb.

Heizung, gedämpftes Licht, alkoholische Getränke

Die Peiner Polizei hat die Identität aller Personen festgestellt, die Spielautomaten beschlagnahmt und die Spuren gesichert. Dem angetroffenen Eigentümer der ehemaligen Gaststätte wurde die Einleitung eines Ermittlungsverfahren eröffnet.