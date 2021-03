Autofahrer rast durch Edemissen: Zeugen gesucht

Edemissen. Ein unbekannter Autofahrer soll am vergangenen Freitag drei Personen in Edemissen gefährdet haben. Die Polizei hofft auf Zeugenangaben.

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich bereits am Freitag, 4. März, gegen 7.55 Uhr in Edemissen auf der Straße Zum Osterberge ereignet haben soll. Demnach sei der Fahrer eines dunklen VW-Golfs hier aus Richtung Alvesse in Richtung Klein Oedesse unterwegs gewesen – mit erhöhter Geschwindigkeit. Kurz vor dem Fahrbahnteiler sei er auf die Gegenfahrbahn ausgeschert – zwischen einen Fahrradfahrer und dem Fahrbahnteiler.

Autofahrer rast auch an Frau mit Kleinkind vorbei

In Höhe der evangelischen Kirche am dortigen Fußgängerüberweg habe eine Frau mit einem Kleinkind gestanden. Der Autofahrer sei – ohne seine Geschwindigkeit zu verringern – an beiden vorbeigefahren.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere den Radfahrer und die Frau. Kontakt: (05176) 976480.

red