Am Freitagabend gab es in Eixe einen Unfall mit zwei Verletzten und einem hohen Sachschaden.

Unfall in Eixe, Fahrerin weicht Fußgänger aus, hoher Schaden

Die Polizei nennt es einen „Verkehrsunfall infolge unerlaubter Fahrbahnüberquerung durch Fußgänger“. Die Folgen des Vorfalls am Freitag gegen 21.30 Uhr auf dem Sundernweg in Eixe sind erheblich.

Die Polizei berichtet, dass zwei Fußgänger „schnellen Schrittes den Sundernweg an einer nicht für Fußgänger vorgesehenen Stelle unter Missachtung des fließenden Straßenverkehrs“ überquerten. Eine 20-jährige Peinerin sei mit ihrem PKW deswegen nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort sei sie gegen zwei am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellte Autos und auch noch gegen drei gemauerte Zaunpfosten geprallt.

Transport in Krankenhäuser

Die Fahrzeugführerin sowie ihre 23-jährige Beifahrerin aus Peine verletzten sich infolge des Verkehrsunfalls leicht, so die Polizei weiter. Sie seien mit Rettungswagen ins Klinikum Peine und in die MHH in Hannover gebracht worden.

PKW muss abgeschleppt werden

„Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf circa 20.000 Euro“, so die Polizei abschließend.

Zeugen, insbesondere zu den beiden verantwortlichen Fußgängern, werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter (05171) 999-0 in Verbindung zu setzen.

