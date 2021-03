Polizei ertappt fünf Jugendliche in Vöhrumer Kleingarten

„An zwei Sachverhalten wollen wir zeigen, dass sich es auch immer wieder Einsätze gibt die belegen, dass sich nicht alle an die geltenden Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie halten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Es gab Platzverweise für die Jugendlichen

Bei einem Einsatz im Hainwaldweg in Vöhrum seien in einer Kleingarten-Parzelle in der Nacht zu Montag fünf Jugendliche angetroffen worden. Die Beamten hätten Platzverweise erteilt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fünf Personen in einem Auto unterwegs

Bei dem zweiten Sachverhalt seien am Mittwochnachmittag fünf Personen aus verschiedenen Haushalten in einem Auto auf der Braunschweiger Straße in Peine angetroffen worden. „Die Beamten machten auch in diesem Fall allen Personen deutlich, dass sie gegen die Corona-Bestimmungen verstoßen und leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren ein“, heißt es im Polizeibericht weiter.

red