Peiner „Fridays for Future“ sind beim Klimastreik dabei

Auf dem Peiner Marktplatz haben die „Fridays for future“ bereits demonstriert, am morgigen Freitag gibt es eine Mahnwache vor dem Peiner Rathaus.

Peine. An dem globalen Aktionstag sind in Peine eine kleine Mahnwache am Rathaus und Redebeiträge geplant.