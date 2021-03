Hund tötet Reh in Feldmark – Polizei Vöhrum sucht Zeugen

Ein Dobermann hat bereits am 20. März gegen 9 Uhr in der Vöhrumer Feldmark im Bereich Landwehrfeld/Zum Pastorenbusch ein Reh gerissen. Der Vorfall sei erst jetzt bekannt geworden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Besitzer soll blauen PKW Kombi fahren

Nach Aussage eines Zeugen soll ein Mann mit seinem Dobermann spazieren gegangen sein. Der Hund habe sich losgerissen und die tragende Ricke getötet. Der Hundebesitzer fuhr nach Angaben der Beamten einen blauen PKW Kombi.

Polizei sucht Zeugen, die den Besitzer des Dobermanns kennen

Die Polizei ermittelt wegen möglicher Jagdwilderei. Die Beamten bitten den Hundebesitzer, sich bei der Polizei Vöhrum zu melden, heißt es im Polizeibericht weiter. Auch werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Hundebesitzer machen können: (05171) 9886811.

red