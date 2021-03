Verfolgungsfahrt durch Kreis Peine endet glimpflich

In der Kirchvordener Straße in Vöhrum wollte eine Streifenwagenbesatzung am Donnerstag um 20.40 Uhr im Zuge einer Verkehrskontrolle einen Autofahrer stoppen. Doch der Mann gab Gas. Durch Vöhrum, Eixe, Abbensen, Sievershausen, Arpke und Immensen im Landkreis Peine führte die Verfolgungsfahrt. Hierbei missachtete der Fahrer mehrfach rot zeigende Ampeln. In Burgdorf (Region Hannover), hielt der Mann an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Nummernschild gestohlen war und der Fahrer keinen Führerschein hatte. Zeugenhinweise: (05171) 9990

red