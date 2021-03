Peine. Die Schülerinnen und Schüler sollen so ihre Stärken und Interessen besser einschätzen können. Manche waren überrascht von den Ergebnissen.

Ratsgymnasium Peine nimmt an Berufseignungstest teil

An einem Berufseignungstest (Bereit) haben von Dienstag, 23. März, bis Freitag, 26. März, 97 Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs des Ratsgymnasiums an teilgenommen. Die viertägige Testphase fand online im Rahmen des Homeschoolings statt. Sie endete mit individuellen Abschlussgesprächen, die insgesamt zwölf Teamer der Beruflichen Orientierung im Landkreis Peine (Peibo) mit den Zehntklässlern führten. Das berichtet das Ratsgymnasium in einer Pressemitteilung.

Der Berufseignungstest ist mit einem Assessment Center vergleichbar. Er bietet Schülerinnen und Schülern die Chance, die eigenen Stärken und Interessen besser einschätzen zu können. In sozialen Übungen werden Schlüsselqualifikationen festgestellt und jeder Teilnehmer erhält Hinweise, ob das nötige Verständnis für ein technisches, ein kaufmännisches/verwaltendes oder ein soziales Berufsfeld gegeben ist. Am Ende steht ein Handlungsplan, aus dem sich für die Schüler Anknüpfungspunkte zur Berufswegplanung ergeben.

Schülerinnen und Schüler sind motiviert

Veranstalter der Berufseignungstests ist die Gemeinschaftsinitiative „Peibo“ der Agentur für Arbeit Hildesheim, des Landkreises Peine, der Volksbank BraWo und der Allianz für die Region GmbH sowie von allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Peine. Aufgrund der aktuellen Situation wurde das Testmodul überarbeitet und digitalisiert, sodass die Berufseignungstests auch ohne Präsenzunterricht stattfinden können.

„Die Schülerinnen und Schüler waren sehr motiviert bei der Sache und haben tolle Präsentationen abgeliefert,“ berichtet Politiklehrer Martin Schröter vom Ratsgymnasium in der Mitteilung. „Am ersten Tag waren sie noch etwas schüchtern, sind dann aber zunehmend aufgetaut.“

Was will ich später mal werden?

Insgesamt zieht Schröter eine positive Bilanz. „Das war wirklich gewinnbringend für die Schülerinnen und Schüler.“ Die Rückmeldungen aus dem 10. Jahrgang spiegelten diese Einschätzung wider. „Ich habe mich selbst besser kennengelernt und von Kompetenzen erfahren, die mir gar nicht so ganz bewusst waren,“ schreibt Catharina Stolle.

Die Ergebnisse des Berufseignungstests werden der Schule in Form eines Eignungsprofils zur Verfügung gestellt. Es dient als Grundlage für zielgerichtete Gespräche mit einem Studien- und Berufsberater der Agentur für Arbeit in Hildesheim. Das Eignungsprofil kann darüber hinaus als Anlage für spätere Bewerbungen um einen Praktikums- und/oder Ausbildungsplatz genutzt werden.

Ziel des Projektes Peibo ist es, die Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen zu motivieren, sich mit Berufseignung und Berufsorientierung frühzeitig zu beschäftigen, um Anhaltspunkte für den gezielten Berufswahlprozess zu gewinnen.

red