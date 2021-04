Das Osterferienprogramm gibt es in Wendeburg für Zuhause

Vor dem Osterfest hat Papst Franziskus im Petersdom in Rom am Gründonnerstag die Chrisammesse gehalten. Wegen der Corona-Pandemie durften nur Kardinäle und Mitglieder des Klerus teilnehmen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Da die Osterferienangebote in diesem Jahr kurzfristig abgesagt werden mussten, hat das Team der Gemeindejugendpflege Wendeburg sich eine etwas anderes einfallen lassen. Gerade in der Corona-Zeit, in der so viele Aktivitäten nicht stattfinden können, hatten sich viele Kinder auf etwas Abwechslung in den Ferien gefreut, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindejugendpflege.

Als ein kleines Trostpflaster für die ausgefallenen Aktionen haben sich die Jugendpfleger entschieden, die Angebote in Form von Basteltüten zu den Kindern zu bringen. Fast 50 Kinder hatten sich zu den Angeboten angemeldet und genauso viele Tüten mussten auch gepackt werden. Auch mit der tatkräftigen Unterstützung der beiden Ehrenamtlichen der Gemeindejugendpflege, Viktoria und Sophie, habe das Packen der Tüten mehrere Stunden in Anspruch genommen.

Das ist in den Tüten

Materialien für die Bastelangebote „Bienenwachstücher selber machen“, „Eierwärmer aus Filz“, „Fotoständer“ und ein Heftchen mit den Bastelanleitungen mussten abgewogen, zugeschnitten, eingepackt und auf die vielen Tüten verteilt werden. Am Dienstag erfolgte die große Tüten-Verteilaktion: der Kleinbus der Gemeinde Wendeburg wurde vollgepackt und alle Kinder nacheinander zu Hause aufgesucht. Vor der Haustür erfolgte dann die kontaktlose Tütenübergabe.

Laut Mitteilung hat die Gemeindejugendpflege noch einige Tüten vorbereitet und solange der Vorrat reicht, können diese zu den Sprechzeiten, Montag bis Freitag, 11 bis 15 Uhr, im Kinder- und Jugendzentrum Wendeburg abgeholt werden.

Außerdem bleibt noch genug Zeit, um an der Familien- Osterrallye teilzunehmen. Ab Dienstag, 13. April, können alle Teilnehmer ihre ausgefüllten Bögen bei uns abgeben. Nähere Informationen finden sich auf der Homepage der Gemeinde Wendeburg sowie auf der Instagram-Seite „jungeswendeburg“.

