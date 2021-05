Kontrolle: Polizei Peine erwischt neun Radler auf Gehweg

Peine. Die Polizei zieht eine abschließende Bilanz zum Kontrolltag der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion am Mittwoch.

Die Polizei zieht eine abschließende Bilanz zum Kontrolltag der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion am Mittwoch. Wie berichtet, lautete das Motto in diesem Jahr „Radfahrende im Blick“. Im gesamten Bereich der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel fanden sowohl mobile als auch stationäre Kontrollen statt. Eingesetzt waren laut Polizei insgesamt 41 Beamte an 14 Kontrollstellen. Insgesamt wurden 342 Fahrzeuge kontrolliert, darunter unter anderem 238 Fahrräder und Pedelecs und 84 Autos.

40 Kontrollen im Bereich Peine

Im Bereich Peine wurden 40 Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Neun von ihnen fuhren auf dem Gehweg statt auf dem Radweg oder der Fahrbahn. An zwei Fahrrädern im Bereich Peine stellten die Beamten Mängel fest. Abgelenkt, etwa durch Mobiltelefone oder Kopfhörer, war ein Radfahrer in Peine. Ein Auto war widerrechtlich auf einem Radweg geparkt.

red