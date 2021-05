Wendeburger Stiftungsvorstände zur Audienz beim Botschafter

Botschafter Emil Hurezeanu (Mitte) begrüßte Maria und Hans-Joachim Grove zur Audienz in der Botschaft von Rumänien in Berlin..

Die Stiftungsvorstände, Kulturbotschafter und Ehrenbürger der rumänischen Großstadt Cluj-Napoca, Maria und Hans-Joachim Grove aus Wendeburg, waren zur Audienz in die Botschaft von Rumänien in Berlin eingeladen. Anlass war laut einer Mitteilung die Verabschiedung des Botschafters Emil Hurezeanu in seine neue Position als Botschafter von Rumänien nach Österreich.

Hurezeanu bedankte sich bei den vielen Unterstützern der Aktionen zu Gunsten Rumäniens und den beiden Stiftungsvorständen. Für den von der Stiftung initiierten Kulturpreis „GROMO“ zu Gunsten deutscher und rumänischer Kunstschaffender werde er die Stiftung weiter unterstützen.

Vorbereitungen für Kunstpreis gehen in Wendeburg in die Endphase

Die in der Wendeburger Studiogalerie getroffenen Vorbereitungen für diesen Preis gehen in die Endphase, um Ende Juni/ Juli die Bewerbungsunterlagen zu veröffentlichen und in der Studiogalerie in Wendeburg auszulegen. Wenn es Corona zulässt, werde es eine Ausstellung geben. Zur Unterstützung für den Preis stellt die Stiftung das handsignierte Kunstblatt „Der Grüne Punkt“ von Nicolae Maniu als Spende zur Verfügung.

Wenn sich die Coronalage weiterhin verbessere, werde die Stiftung in der ersten Juniwoche den nächsten Hilfstransport für das Sozialamt von Cluj-Napoca von Wendeburg aus auf die Reise bringen. Info dazu: kunst@rom-art-galerie.de.

red