Lkw verliert Auflieger in Lengede - Abfahrt gesperrt

Der Auflieger eines Lkw blockierte am Freitagnachmittag die Abfahrt des Kreisels in Lengede in Richtung Klein Lafferde. Der Fahrer des Lkw wollte links nach Klein Lafferde aus dem Kreisel abbiegen.

Kupplung defekt

Dabei löste sich laut Polizei der Auflieger von der Kupplung und blieb in der Kurve liegen. Verletzt wurde niemand. Die Kupplung war wohl defekt.

Auflieger muss beseitigt werden

Der Auflieger musste mit einem Schwerlastkran aus dem Weg geräumt werden. So lange war der Kreisel in Richtung Klein Lafferde gesperrt.

red