Session mit Irischer Musik am Eixer See

Sa, 12.06.2021, 21.26 Uhr

Zu einer spontanen Irish- und Scottish-Folk-Session kamen am Freitagabend mehrere Musiker aus der Region am Eixer See bei Peine zusammen. Initiator Helmut Horneffer kündigte weitere Sessions der Musiker an, die sich vor Beginn der Corona-Pandemie regelmäßig im inzwischen geschlossenen Owl Town Pub am Peiner Hagenmarkt getroffen hatten. Video: Jörg Kleinert