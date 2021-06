Versuchter Totschlag: Messerstecherei in Peine

In einer Gaststätte in der Hagenstraße in Peine soll ein 19-Jähriger im Streit auf einen Kontrahenten mit einem Messer eingestochen haben. (Symbolbild)

In einer Gaststätte in der Hagenstraße in Peine ist es Samstag kurz vor Mitternacht zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Das teilt Matthias Pintak von der Polizei Salzgitter mit. Ein 19-Jähriger soll mit einem Messer auf einen Kontrahenten eingestochen haben. Das Opfer habe durch die Messerstiche mehrere potenziell lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Zuvor sollen mehrere Männer im Alter bis 20 Jahren in einen Streit geraten sein. „Zum Grund dieser Auseinandersetzung können derzeit noch keine Angaben gemacht werden“, berichtet Pintak.

Opfer muss unverzüglich operiert werden

Ein zweites Opfer wurde ebenfalls am Körper verletzt. Diese Verletzungen seien jedoch nicht lebensgefährlich. „Wie es zu dieser Verletzung beim zweiten Opfer gekommen war, wird derzeit ermittelt“, heißt es in der Meldung.

Nach der Tat entfernten sich die Opfer vom Tatort, konnten jedoch in der Nähe des Tatorts angetroffen werden. Das erste Opfer musste unverzüglich operiert werden.

Beamten nehmen zwei Beschuldigte fest

Die Beamten konnten noch am Tatort einen Beschuldigten festnehmen. Der zweite Beschuldigte konnte laut Polizei im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen und Fahndung in einer Wohnung in Peine angetroffen und ebenfalls festgenommen werden. „Ob eine Vorführung erfolgt, wird seitens der Staatsanwaltschaft Hildesheim am Montag geprüft“, teilt Pintak mit.

Experten der Polizei führten am Tatort eine umfangreiche Spurensuche zur Rekonstruktion des Tatgeschehens durch. Im Laufe des Sonntags wurden zahlreiche Personen vernommen und umfangreiche Beweise gesichert. Die Auswertung dauert jedoch an.

