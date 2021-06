Wo sind die Franzosen?

Die deutsch-französische Freundschaft – bei jeder Gelegenheit wird sie hochgehalten. Auch wenn im jüngsten EM-Fußballspiel von „Freundschaft“ nicht viel zu spüren gewesen ist – außer vielleicht einem Eigentor als Gastgebergeschenk – , gibt es im Kreis Peine viele deutsch-französische Aktivitäten: Gemeinden wie Vechelde, Lengede und Edemissen haben Partnerkommunen in Frankreich; Schüleraustausch und Delf-Kurse in Schulen sind ebenfalls zu nennen. Allerdings leben im Kreis Peine offenbar relativ wenige Franzosen – beziehungsweise sie leben recht unauffällig hier. Jedenfalls ist es sehr schwer, einen Vertreter in unseren Landkreis aus diesem Nachbarland zu finden, der in der Zeitung über seine Gefühle zu dem EM-Spiel hätte berichten können. Komisch, oder? Portugiesen und einen Ungarn haben wir hingegen an der Angel – mal sehen ob es besser klappt.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?ibsbme/nfzfsAgvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn?