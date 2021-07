Polizei Peine ermittelt nach Unfällen und sucht ein Trampolin

Zeugen sucht die Polizei nach einem Trampolindiebstahl in Ilsede an der Hahnenstraße in der Nacht zu Sonntag, 11. Juli. Die Täter hatten aus einem frei zugänglichen Garten das Außentrampolin entwendet und Schaden von mindestens 250 Euro verursacht, so die Polizei. Eventuell seien mehrere Personen zum Abtransport benötigt worden. Hinweise an die Polizei Ilsede unter (05172) 370750.

Polizei verbietet Weiterfahrt

Ebenfalls in Ilsede, An der Hütte, kontrollierte die Polizei bereits am Mittag des 4. Juli einen 40-jährigen Fahrer. Mit dem Atemalkoholtest sei ein Wert von 3,6 Promille festgestellt worden. Eine Blutprobe und das Untersagen der Weiterfahrt sowie ein Ermittlungsverfahren seien die Folgen gewesen.

Radfahrerin wird leicht verletzt

Ein Unfall hat sich laut Polizei in Peine an der Feldstraße/Rostocker Straße am Sonntag, 11. Juli, kurz nach 13 Uhr ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand habe ein 27-jähriger Autofahrer beim Abbiegen nach links eine in gleicher Richtung fahrende 26-jährige Radfahrerin übersehen. Beim Zusammenstoß sei die Radfahrerin gestürzt und habe sich hierbei offensichtlich nur leicht verletzt. Sie sei jedoch mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Unfallursache werde noch ermittelt. Die Schadenshöhe wird mit 850 Euro angegeben.

Fahrer flüchtet zunächst

Nach einer Unfallflucht ermittelt die Polizei. Aus bislang nicht bekannten Gründen war nach ihren Angaben in Lengede, Fuhseaue, am Sonntag, 11. Juli, 4 Uhr, ein 20-jähriger Fahrer mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Grundstückszaun geprallt. Sowohl am Zaun als auch am Bewuchs sei erheblicher Schaden entstanden. Der Fahrer sei anfänglich geflüchtet, habe jedoch im Rahmen der polizeilichen Fahndung ermittelt werden können. Schaden: mindestens 2500 Euro.

