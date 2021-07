Corona: Eltern fordern Luftfilter für die Schulen in Peine

Das Bundeskabinett hat eine Förderung für mobile Luftfilter in Schulen beschlossen. Der Bund stellt den Ländern und Kommunen dafür 200 Millionen Euro zu Verfügung. in a Berlin primary school

„Wir haben noch acht Wochen bis zum Beginn des nächsten Schuljahrs – und, mit Verlaub: viele Eltern haben jetzt schon eine Scheißangst vor dem Ferienende! Noch einmal die Schulen geschlossen oder das Risiko, dass die Kinder von der Seuche erfasst werden. Das kann es doch nicht sein! Und was kommt nach der Delta-Variante?“ So drastisch äußert sich der Peiner Kreiselternrat und kritisiert in einem offenen Brief den Landkreis, hinsichtlich von Corona-Schutzmaßnnahmen zu wenig zu tun.

„Wir werden nie in die Situation kommen, Kinder so schnell wie Erwachsene gegen neue Mutationen zu impfen“, meint Roland Mainka. Sein Schlussfolgerung: „Wir brauchen systematische Maßnahmen an den Schulen zur Vermeidung von Infektionen.“ Das sei keine Panikreaktion, sondern eine Investition in die Zukunft.

Der Kreis hat rund 216.000 Euro in den Corona-Schutz an Schulen investiert

Die Peiner Landkreisverwaltung weist die Kritik zurück. Der Kreis sei „selbstverständlich nicht untätig gewesen“. Bisher habe Peine vom Land Niedersachsen insgesamt 215.733 Euro Zuwendungen erhalten, um Corona-Maßnahmen in den Schulen umzusetzen.

Landkreissprecher Fabian Laaß zählt auf: „Mit diesem Geld wurden unter anderem FFP2-Masken, Schutzhandschuhe, OP-Masken, Schutzbrillen, Einweganzüge, Desinfektionsspender mit –säulen und weiterem Zubehör, Handdesinfektionsmittel, CO-Messgeräte mit Ladegeräten, CO-Ampeln, Spuckschutz, Absperrbänder, Markierungsspray, Sperrpfosten, Gurtständer und Gesichtsvisiere gekauft.“

Das Bild zeigt einen Luftfilter in einem Klassenraum einer Grundschule. In Peine forder der Kreiselternrat die entsprechende Ausstattung der hiesigen Schulen. Foto: Sven Hoppe / dpa

Außerdem habe der Landkreis mit allen Schulen in unserer Trägerschaft erörtert, welche Räume aus technischen Gründen nicht gelüftet werden können. Laaß: „All diese wurden mit Luftfiltergeräten ausgestattet. Insgesamt haben wir 16 dieser Geräte angeschafft.“

Noch keine konkreten Luftreiniger-Projekte

Zum Thema Luftreiniger und Lüftungsanlagen an Schulen, welche die Elternvertretung generell einfordert, erklärte Laaß für den Kreis, weil dieser Fördertopf recht neu ist, könnten noch keine konkreten Projekte benannt werden. „Wir befinden uns intern dazu in Gesprächen.“

Das Land Niedersachsen hat bereits zusätzlich 20 Millionen Euro für einfache Zu-/Abluftanlagen oder mobile Luftfiltergeräte zur Verfügung gestellt, damit soll das Lüften für Klassenräume der Schuljahrgänge 1 bis 6 technisch unterstützt werden. Das am Mittwoch vom Bund aufgelegte Luftfilter-Förderprogramm sei, wie Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne kommentierte, schlicht zu spät auf den Weg gebracht worden.

