Ilseder SPD strampelt sich 36 Kilometer ab

Ilsede. In Wahlkampfzeiten erkunden die Sozialdemokraten per Rad die Gemeinde – ihre Anliegen schildern sie hier.

Bei der Erarbeitung des Wahlprogramms für die Kommunalwahl ist dem SPD-Ortsverein Ilsede einmal mehr deutlich, vor „welchen Herausforderungen wir in den vergangenen Jahren als Gemeinde gestanden und wie wir diese gelöst haben“, berichtet Thomas Kirchmann, Sprecher des Ortsvereins.

Das sei Grund genug für die SPD gewesen, eine Radtour durch die Gemeinde Ilsede zu organisieren. „Vor Ort haben wir uns hautnah ein Bild über die Situation und Besonderheiten des jeweiligen Orts verschafft“, berichtet Kirchmann. Mit von der Partie waren Henning Heiß (Landratskandidat der SPD) und Rainer Apel (Bürgermeisterkandidat für Ilsede).

SPD: Kreis soll Schulzentrum auf neuesten Stand bringen

Bei bestem Wetter haben die Teilnehmer gut 36 Kilometer zurückgelegt. „Spannende Geschichten und Hintergründe machte diese Erkundungsfahrt schon zu etwas Besonderem“, sagt der Sprecher: „Das Resümee war durchgängig positiv und bestätigte erneut die Ausrichtung unseres Wahlprogramms.“ Kindertagesstätten (Kita), Schule, Spielplätze, Betreutes Wohnen, ärztliche Versorgung, an die Ortschaften angepasste Baulandentwicklung, Freibad und Dorfgemeinschaft – mit diesen Punkten sei „ist gutes Wohnen und Leben in Ilsede möglich“.

Während der Tour gab es viele Gespräche und Wünsche an den Landkreis Peine. „Das Groß Ilseder Schulzentrum in der Trägerschaft des Landkreises muss kurzfristig auf den Stand der aktuellen Technik gebracht werden“, fordert die Ilseder SPD: „Schülern und Lehrkräften muss eine attraktive und verlässliche Lern- und Arbeitsumgebung zur Verfügung gestellt werden.“ Bildung ist Kirchmann zufolge der Schlüssel für die Zukunft aller. Bei der Tour konnte sich die SPD davon überzeugen, mit welchem Elan und Engagement die Ortsräte in den einzelnen Orten arbeiten.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de