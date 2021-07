Polizei jagt 28-jährigen Kradfahrer durch Stadt Peine

Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich die Polizei am Donnerstag gegen 13.50 Uhr in Peine mit einem Motorradfahrer. Wie die Polizei mitteilt, ignorierte der 28-jährige Fahrer Anhaltesignale und begann so die Jagd.

Motorradfahrer flüchtet durch Stadt Peine

Auf der Flucht folgten die Beamten dem Mann durch die Virchowstraße, An der Simonstiftung, weiter in Richtung der B 65, Dungelbeck in Richtung Woltorf, kurz vor dem Bahnübergang Woltorf über eine Feldweg in Richtung Beneckestraße. Weiter ging es in Richtung Heisenbergstraße bis die Beamten den flüchtenden Fahrer schließlich im Lehmkuhlenweg stoppten.

Bei der Kontrolle fiel auf: der Mann hatte keinen Führerschein, schien dafür unter Drogeneinfluss zu stehen. Daher ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an. Da der 28-Jährige sich auf seiner Flucht verkehrsgefährdend und rücksichtslos gegenüber anderen verhielt, sucht die Polizei eventuelle Geschädigte.

Zeugen und eventuell Geschädigte melden sich bei der Polizei Peine unter (05171) 9990.

red

