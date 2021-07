Einkäufer wird Opfer zweier Diebinnen in der Woltorfer Straße

Peine. Ein 59-jähriger Mann ist das Opfer eines Diebstahls in Peine geworden. Er vergaß in einem Einkaufswagen seine Geldbörse, die dann gestohlen wurde.

Als der Geschädigte den Verlust seiner Geldbörse bemerkte, war es bereits zu spät: zwei Frauen hatten die Börse bereits entwendet, so ein Zeuge. (Symbolbild)

Diebstahl in Peine

Die Geldbörse eines 59-Jährigen stahlen am Dienstag, 20. Juli, gegen 13 Uhr zwei noch nicht ermittelte Täterinnen bei einem Getränkemarkt in der Woltorfer Straße in Peine. Wie die Polizei mitteilt, brachte der Mann seinen Einkaufswagen weg, nachdem er seine Einkäufe verladen hatte.

Die Polizei Peine sucht Zeugen

Auf dem Rückweg bemerkte er, dass seine Geldbörse fehlte. Als er zum Einkaufswagen zurückkam, war diese Weg. Ein Zeuge schilderte ihm, dass zwei Frauen mit dunklen Haaren die Geldbörse nahmen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, besonders nach dem, der das Opfer ansprach. Hinweise: (05171) 9990.

