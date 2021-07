Schlagringattacke auf dem Peiner Friedrich-Eber-Platz

Körperverletzung in Peine

Auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Peine attackierte ein 16-Jähriger einen 18-Jährigen mit einem Schlagring. (Symbolbild)

Peine. Mit einem Schlagring hat ein 16-Jähriger einen 18-Jährigen am Donnerstag, 21. Juli, in den späten Abendstunden angegriffen. Die Tat in Peine statt.