16-jähriger Peiner wird in der Südstadt Opfer eines Raubes

Peine. Die Tat ereignete sich am Donnerstagabend in der Parkanlage am Berliner Ring. Der junge Mann wurde mit einem Messer bedroht.

Ein 16-jähriger Peiner ist nach Polizeiangaben am Donnerstag, 22. Juli, gegen 21.15 Uhr in der Peiner Südstadt, in der Parkanlage am Berliner Ring, Opfer einer Raubstraftat geworden. Nach Stand der Ermittlungen habe sich der junge Mann gemeinsam mit einer 19-Jährigen auf einer Parkbank in der Parkanlage aufgehalten.

Unbekannter forderte eine Zigarette

Drei bislang unbekannte Männer seien dann an den 16-Jährigen herangetreten und hätten eine Zigarette gefordert. Nachdem dies verweigert worden sei, sei es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Im weiteren Verlauf habe dann einer der Unbekannten ein Messer gezückt, den 16-Jährigen bedroht und ihn aufgefordert alles herauszugeben, was er bei sich trage. Daraufhin habe der 16-Jährige dem Unbekannten seine Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld sowie sein Handy der Marke Sony übergeben.

Die Täter flüchten

Das Trio sei dann in Richtung Feldstraße geflüchtet. Das Opfer erlitt einen Schock und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, heißt es im Polizeibericht weiter.

Beschreibung der Täter: alle zirka 1,85 Meter groß, dunkel gekleidet, zwei Personen trugen Kapuzen, eine ein Basecap, eine habe zudem auffällige weiße Sneaker getragen. Zeugen werden gesucht.

Hinweise an die Polizei Peine unter (05171) 9990.

red

