112 – Peiner Feuerwehr erinnert an Geschichte des Notrufs

Wie wichtig eine lebensrettende Notrufnummer werden kann, mussten in diesen Tagen viele Menschen erleben. Der Kreisbrandmeister des Landkreises Peine, Rüdiger Ernst, weist deshalb aus Anlass des 30. Geburtstags des Euronotrufes 112 darauf hin, dass Bürgerinnen und Bürger in allen EU-Mitgliedstaaten und vielen weiteren Ländern Europas über die Notrufnummer 112 die Feuerwehr, die Rettung und die Polizei erreichen können.

Ursprung ist vielen nicht bekannt

Das ist vielen Menschen in Deutschland nicht bekannt, so Ernst in einer Pressemitteilung, da in Deutschland die 112 schon 1948 in Nürnberg, 1952 in Hamburg und 1954 in Berlin und Stuttgart eingeführt und seit Mitte der 1970er Jahre flächendeckend als Notruf verwendet wurde. Es war dann kein Zufall, dass die deutsche Notrufnummer 112 zum Euronotruf wurde, so Ernst. Die dreistellige Notrufnummer 112 habe technische Vorteile gegenüber kürzeren Notrufnummern gehabt.

Größte Bevölkerungszahl hinter 112

Zur Entscheidung der Europäischen Konferenz der Verwaltungen für Post und Fernmeldewesen CEPT Mitte der 1970er Jahre sei die 112 die Nummer mit der größten Bevölkerungszahl gewesen. Auf der Basis dieser Vorauswahl hätten am 29. Juli 1991 die EG-Mitgliedstaaten beschlossen, die 112 als gemeinsame Notrufnummer einzuführen. Großbritannien die 112 sogar trotz des Brexits beibehalten.

Man wird sofort regional verbunden

Für alle 112-Staaten gelte, dass Anrufende automatisch mit der nächstgelegenen 112-Notrufzentrale verbunden würden.

red

